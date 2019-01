Els comuns i JxCat pressionen ERC perquè negociï els pressupostos de la Generalitat

Els comuns i Junts per Catalu-nya (JxCat) van pressionar ahir ERC perquè no obstaculitzi el pacte sobre els pressupostos de la Generalitat per al 2019, en una jornada en la qual els tres grups parlamentaris, imprescindibles per tal de poder aprovar els comptes catalans per a enguany, van intercanviar-se retrets.

Després que la presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, llancés una primera advertència en el ple de la setmana passada, quan va dir que veia «a anys llum» un pacte per aprovar uns «pressupostos socials», els comuns han marcat encara més distàncies aquests últims dies.

Aquesta setmana, l'executiu que encapçala Quim Torra esperava celebrar una reunió final en la qual volia tancar un acord pressupostari, però diumenge els comuns van anunciar que suspenien les negociacions: «El Govern tenia a les seves mans aprovar uns pressupostos socials per revertir retallades, però no han volgut escoltar les nostres propostes. El país necessita recursos per blindar els serveis públics, no eixamplar la fractura provocada per la desigualtat», van denunciar els comuns a través de Twitter.

Ahir, Albiach va anar més enllà i va situar en el focus de la seva denúncia a ERC: va reconèixer, en declaracions a TV3, que fins ara en les converses sobre els comptes de la Generalitat han trobat una «predisposició» més gran a l'acord en departaments controlats per JxCat, com són el de Territori i Sostenibilitat -en mans de Damià Calvet- i Polítiques Digitals i Administració Pública -capitanejat per Jordi Puigneró- que en conselleries que estan en mans d'ERC, com són les de Salut, Ensenyament i Afers Socials.

Més tard, a través de SER Catalunya, la mateixa Albiach va continuar assenyalant els republicans i, més concretament, el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, a qui ha instat a «decidir si ERC vol ser una força d'esquerres o la nova Convergència».

També el portaveu de Catalu-nya en Comú, Joan Mena, va avisar que la seva formació no «blanquejarà un Govern a la deriva que diu una cosa a la gent i després acaba fent-ne una altra».

Els dards a ERC no van procedir només dels comuns, sinó també dels socis de govern dels republicans.

Així, el portaveu de JxCat, Albert Batet, va apel·lar a la «responsabilitat» no només dels comuns sinó també d'ERC perquè els pressupostos de la Generalitat puguin ser aprovats.

Batet va garantir una «predisposició total» de JxCat per continuar negociant i va mostrar la seva «preocupació i estupefacció» pel fet que «es puguin posar en perill» uns pressupostos per «determinats interessos que desconeixem».

Les declaracions de Batet no van caure gens bé a les files republicanes: la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, les va qualificar d'«esperpèntiques» i va carregar contra el portaveu de JxCat, a qui «sembla que a vegades se li oblida que hi ha un govern de coalició i que la seva formació en forma part».

Vilalta, a més, va qüestionar la voluntat negociadora dels comuns i va demanar que tornin a la taula negociadora i presentin alguna contraproposta, després de la desena de reunions sectorials mantingudes amb el Govern català.

Fonts dels comuns van explicar a Efe que no tornaran a la taula de negociació si no és que el Govern els presenta una proposta d'ingressos concreta per tal de poder posar en marxa noves mesures socials, en el cas de la qual l'estudiarien.

Les esmentades fonts consultades per Efe lamenten que l'executiu català no s'hagi posat en contacte amb els comuns en les últimes hores, després que diumenge passat aquest grup parlamentari donés per trencades les negociacions.