La fiscal general de l'Estat diu que no calen observadors al judici

La fiscal general de l'Estat, María José Segarra, va defensar ahir la transparència del pròxim judici del procés i, davant la petició dels independentistes catalans que hi acudeixin observadors internacionals, va emfatitzar: «Televisat i en directe. No podem oferir res més».

Segarra va fer aquestes manifestacions als periodistes després d'un esmorzar informatiu de la secretària d'Estat de Seguretat, Ana Botella, a qui va presentar a l'acte, organitzat per Executive Fòrum Espanya. Va insistir que la justícia espanyola és «plenament respectuosa amb les garanties de tothom» i va recordar que el judici s'oferirà amb una retransmissió en directe. «Dubto que es pugui oferir més transparència», va recalcar. «A part d'això -va afegir-, qualsevol pot pretendre elevar el to d'aquesta supervisió internacional, però aquí està, televisat i en directe. No podem oferir res més».

Respecte a la possibilitat que es produeixin moltes notícies falses durant la vista, Segarra va reconèixer com a «evident» que en un judici tan mediàtic «hi haurà molta informació i desinformació».

Però des de la Fiscalia s'intentarà ser el màxim «de diàfan possible perquè s'entenguin els posicionaments que es facin en cada moment».

Botella, de la seva banda, es va referir al judici en el col·loqui posterior a la seva conferència i va dir que encara no han comunicat a Interior la data exacta de la vista i, per tant, quan han d'estar els presos a les presons de Madrid per comparèixer.

De tota manera, el trasllat, segons la número dos d'Interior, es farà «de la millor forma possible», amb la «màxima normalitat i seguretat, com es fa sempre», i amb respecte a la «dignitat» de les persones. Interior està «al servei» del que li digui el Tribunal Suprem, va indicar Botella.

Sobre la situació de Catalu-nya, la secretària d'Estat va opinar que «té solució» des de la coordinació i la feina de tothom, i va dir que el seu departament, com també ho estan fent altres ministeris, «treballa» amb aquesta comunitat.