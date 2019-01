El PSC no dialogarà si no s'aproven els comptes estatals

El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, va insistir ahir que el PSC no negociarà amb el Govern els Pressupostos de la Generalitat 2019 si JxCat i ERC no defensen els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).

En una roda de premsa, va assegurar que «la pilota és a la teulada del Govern» després que els comuns hagin suspès les negociacions amb el Govern català.

Després de la decisió dels comuns, el Govern va retreure a la formació liderada per Ada Colau que supediti els comptes catalans a donar el seu suport als PGE -els comuns demanen a l'Executiu català que expliqui d'on preveuen aconseguir ingressos i plantegen fer-ho a través de la persecució del frau, de més pressió fiscal a les rendes altes i aprovant el projecte de finances de l'Estat.

Per a Illa, és «un error descomunal» que el Govern opti per no aprovar els PGE perquè donarien més marge financer a la Generalitat, cosa que consideren imprescindible per començar a negociar uns comptes i dotar-los de partides per abordar els problemes socials dels catalans.

En aquest sentit, el dirigent socialista va reclamar a Torra que agafi les regnes del Govern de Catalunya, després de les xifres que va presentar el Centre d'Estudis d'Opinió divendres passat que, segons Illa, assenyalen que més de la meitat dels catalans consideren que el Govern «no sap resoldre els problemes del país».

En aquest sentit, el secretari d'organització dels socialistes va recordar que per divendres hi ha convocada la reunió de la Taula de Diàleg entre el president de la Generalitat i els grups del Parlament, que recorda que és «un mandat» de la Cambra catalana.