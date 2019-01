Podem rectifica i s'obre a explorar un acord amb Errejón a Madrid

La portaveu d'Units Podem al Congrés i dirigent de Podem, Irene Montero, va explicar ahir que la seva formació està oberta a explorar la possibilitat d'arribar a un acord amb Íñigo Errejón i amb tots els actors polítics que estiguin disposats a impedir que el PP, Cs i Vox puguin governar la Comunitat de Madrid. Montero no va excloure fins i tot la possibilitat que aquest diàleg fructifiqui en una candidatura única.

Així ho va assenyalar Montero en declaracions al Congrés, on també va insistir que Podem no presentarà candidatura pròpia a l'Ajuntament de Madrid. Això suposa una rectificació respecte a la setmana passada, quan ella mateixa va anunciar que presentarien un candidat alternatiu a Errejón.

«Units Podem ha de ser present per guanyar el PP. Units Podem està creant un procés participatiu inclusiu en què tothom pugui participar i està també en disposició de parlar amb tothom per arribar a la màxima unitat possible per guanyar el PP, que és la nostra prioritat», va emfatitzar ahir Montero.

Preguntada expressament si aquest diàleg inclou Errejón va respondre: «Per descomptat». Alhora, va subratllar que la seva formació sempre ha dit el mateix en aquest tema perquè sempre ha seguit el «full de ruta» marcat pels seus inscrits, que no és cap altra que «construir una candidatura d'unitat tan participada com sigui possible».

Montero va diferenciar dues fases en aquest full de ruta. «Hem de fer el màxim procés d'unitat abans de les eleccions: primer hem de construir una candidatura en un procés el màxim de participat i inclusiu, tothom està convidat a les nostres trobades programàtiques», va comentar la dirigent de Podem. I després, va prosseguir, es tracta de parlar «amb tots els actors que, encara que no hagin volgut sumar-se a aquest procés, vulguin que a la Comunitat de Madrid no governin els trigèmins reaccionaris (PP, Cs i Vox)» i això, va remarcar, inclou «la possibilitat d'explorar d'arribar a un acord amb el partit d'Errejón».

«La nostra voluntat i està i estarà sempre a trobar la màxima unitat possible per fer fora el PP, que és la prioritat política», va asse-nyalar, i va negar que hi hagi hagut un canvi d'actitud a Podem: «Sempre hem dit exactament el mateix, que Units Podem ha d'estar present per guanyar el PP».

Després de reiterar que Errejón «ha trencat molts ponts i confiances», va posar èmfasi que Podem és un «partit responsable» i que, igual que han decidit no plantar cara a Más Madrid a l'Ajuntament amb una candidatura pròpia, són «conscients» que han de buscar «el major procés d'unitat amb totes les formacions, també el partit d'Errejón, si és que estan en disposició que els trigèmins no governin a Madrid.Tenim la responsabilitat d'intentar arribar a acords i de buscar la màxima unitat possible», va admetre Montero, i va afegir que encara no es pot saber si aquest diàleg pot acabar derivant en la presentació d'una candidatura única, però sense descartar-ho. «Nosaltres anem a apostar per la màxima unitat possible sempre, el que acabi sent ho hauran de decidir els inscrits i les persones que participin del procés», es va limitar a avançar.

Respecte a si el nom d'Units Podem serà innegociable, Montero va recordar que aquest nom va ser el que van aprovar els inscrits a Podem i que, des del seu punt de vista, és «la millor opció per poder guanyar a la Comunitat de Madrid».