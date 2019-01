El TSJC arxiva la causa contra Buch i Lloveras per desobediència per l'1-O

La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha arxivat la causa contra l'expresident de l'ACM i actual conseller d'Interior, Miquel Buch, i l'expresidenta de l'AMI i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, per un presumpte delicte de desobediència greu pel seu suport a l'1-O.

Segons va informar ahir el TSJC, l'instructor Jordi Seguí arxiva la causa perquè considera que els comportaments als quals feia referència la denúncia de la Fiscalia Superior de Catalunya, que va presentar una querella per desobediència, prevaricació i malversació el setembre del 2017, «no van suposar la comissió de cap delicte. Cap dels actes objecte del present procediment presenten les notes característiques del delicte de desobediència greu imputat als investigats, la qual cosa ha d'implicar l'arxivament de les presents diligències prèvies», afirma el magistrat. En la interlocutòria, el magistrat considera que en enviar un correu electrònic als associats de l'AMI i l'ACM amb cartells que encoratjaven que s'anés a votar l'1-O i a votar «sí», van actuar «en l'exercici de funcions no institucionals i eminentment polítiques» perquè no ho van fer en la seva condició d'alcaldes.

El tribunal descarta que dos correus electrònics enviats per Buch com a president de l'ACM i per Lloveras com a presidenta de l'AMI, i un tercer d'aquesta última, siguin constitutius d'un delicte de desobediència greu, i té en compte que van ser enviats abans que els alcaldes fossin advertits pel TC.