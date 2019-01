El TSJC cita Jové a declarar com a investigat el proper 1 de març

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha citat a declarar l'1 de març el diputat d'ERC Josep Maria Jové, exsecretari general de la conselleria d'Economia amb el Govern de Puigdemont, per presumptes delictes de malversació, revelació de secrets i desobediència greu per la seva implicació en el procés sobiranista i l'organització de l'1-O. El 17 de gener, la instructora de la causa, Maria Eugènia Alegret, va dictar una bateria de diligències per investigar els fets que atribueixen al diputat per l'1-O i el cita com a investigat l'1 de març.