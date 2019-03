Dos morts en un incendi en un domicili a Tortosa

Dues persones han mort aquesta nit en un incendi en un domicili al barri de Remolins de Tortosa. Els Bombers els han rescatat amb vida però han mort poc després. Les víctimes són una dona de 92 anys i el seu fill de 68, que tenia mobilitat reduïda. La dona va ingressar a l'Hospital Verge de la Cinta amb ferides al 90% del seu cos i allà va morir. Els fets van passar al carrer Hospitalet número 13, a la primera planta d'un edifici de tres pisos. Els Bombers van rebre l'avís a les 22.24 hores, i mitja hora més tard ja l'havien extingit. L'edifici no té danys estructurals i no ha calgut desallotjar cap veí. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les circumstàncies del foc. L'incendi s'hauria produït per un accident domèstic mentre estaven cuinant, segons l'Ajuntament.

Fins al lloc s'han desplaçat tres dotacions dels Bombers, dos de la Policia Local, dos ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i una patrulla dels Mossos, a més d'un metge del CAP. Va cremar mobiliari de diferents habitacions.

Els veïns de les víctimes han explicat que es van adonar que hi havia foc a la casa quan un d'ells va anar a demanar-los un aliment prestat. En picar a la porta va veure que no li responien i va notar que sortia fum per davall de la porta. Una altra veïna va veure les flames i van avisar la Policia Local i els Bombers. Segons relata Isabel López, veïna del tercer pis, encara van sentir la veu de l'home des de l'exterior però quan els Bombers van accedir a l'habitatge, els van fer tornar a les seves cases perquè sortia molt fum. Sembla ser que l'home també hauria pogut avisar per telèfon a un familiar del foc.

Més tard, els veïns van comprovar com traslladaven a la dona, encara amb vida, a l'Hospital Verge de la Cinta i, ja de matinada, com els serveis funeraris s'enduien el cos sense vida del fill. "Sabem que va morir ella a l'hospital i no sabem res més", han explicat.

Res abans havia sortit de la normalitat i la rutina diària. Joan Guinovart, veí i amic de les víctimes, havia anat, com tots els vespres, quan la dona tornava de la botiga de retalls que encara regentava a la Plaça de l'Àngel, a fer fregues per calmar el dolor de l'home, que tenia mobilitat reduïda per una paràlisi a les cames. "Sa mare feia el sopar i quan vaig acabar, me'n vaig anar cap a casa i aquest matí m'han donat la notícia", ha lamentat.

Les causes de l'incendi s'estan investigant. Segons apuntava inicialment l'Ajuntament de Tortosa, podria haver estat originar per un accident domèstic mentre estaven cuinant. Si bé els testimonis apunten que no tenien un aparell extractor a la cuina, descarten que comencés en aquesta estança de l'habitatge perquè consideren que les conseqüències haurien pogut estar pitjors. "Va ser molt ràpid però si hagués estat a la cuina tots els veïns hauríem anat enlaire. Em sap greu per ells perquè no sé l'origen del foc però si hagués estat a la cuina i hagués explotat la bombona de butà, tot el bloc hauria saltat pels aires", ha explicat Isabel López, veïna del tercer pis del mateix edifici. Tampoc Guinovart havia advertit cap risc a la casa però ha explicat que l'home tenia piles de llibres que "editava". "Ha estat una desgràcia molt grossa", ha dit afligit.