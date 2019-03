Retiren les pancartes del Palau de la Generalitat

Des de 2/4 d'1 d'aquest migdia de divendres ja no hi ha cap pancarta al balcó del Palau de la Generalitat. Ni la del llaç groc ni la del llaç blanc amb una franja vermella que tapava l'anterior. Dos treballadors les han tret poc abans que expirés el termini fixat per la Junta Electoral Central (JEC), que havia exigit al conseller d'Interior, Miquel Buch enviar els Mossos a treure llaços i pancartes de tots els edificis de l'administració catalana abans de les 3 de la tarda.

Una de les lones tretes portava com a lema en català i en anglès 'Llibertat presos polítics i exiliats', amb un llaç blanc i una franja vermella. Aquesta pancarta tapava l'anterior, que incloïa el llaç groc prohibit per la JEC i que també s'ha retirat. Els treballadors també han despenjat la pancarta on es llegia 'Llibertat d'expressió' i apareixia una màscara ratllada amb una franja vermella.

La resolució de la JEC demanava als Mossos que tragués "banderes estelades, llaços grocs o blancs amb ratlles vermelles o altres d'anàleg significat" així com "fotografies de candidats o polítics" i "pancartes, cartells o qualsevol altre símbol partidista" dels espais institucionals.

A banda, la JEC ha resolt portar "l'incompliment" del president de la Generalitat, Quim Torra, a la Fiscalia perquè determini si ha comès un delicte de desobediència i obre un expedient sancionador contra ell, que pot suposar una multa de fins a 3.000 euros. A la resolució, la JEC acusa Torra d'haver-se "limitat a aparentar el compliment" de les ordres i substituir els símbols per altre amb "idèntic sentit partidista". L'àrbitre electoral també avisa el conseller d'Interior de les conseqüències administratives i penals de l'incompliment.