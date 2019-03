Torra assegura que defensarà el dret a la llibertat d'expressió «fins a les últimes conseqüències»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que defensarà drets com el de la llibertat d'expressió "fins a les últimes conseqüències". Així s'ha expressat el cap del Govern durant l'acte de presentació de la candidatura de JxCat a les eleccions municipals de Barcelona, al Casino l'Aliança del Poblenou (Barcelona), aquest dijous al vespre. És la primera reacció del president després que la Junta Electoral Central (JEC) l'hagi portat a la Fiscalia per no retirar els llaços grocs. La número dos de la llista de JxCat a la capital, Elsa Artadi, ha acusat l'alcaldessa, Ada Colau, de fer "mala política" i de governar sense coratge ni determinació.

En clau de les eleccions municipals, Torra ha asseverat que vol que Barcelona estigui al costat seu i del projecte independentista. I, dirigint-se a Forn, Artadi, Neus Munté i Ferran Mascarell -al capdavant de la llista-, els ha deixat clar: "Us necessito, ens necessitem, tots junts, Barcelona us necessita, Catalunya us necessita".

Artadi ha dit que no hi ha "nova o vella política", sinó "bona o mala política". Aquí, l'encara consellera del Govern, ha afegit que Colau ha passat del "sí que es pot" al "no es pot, no em deixen, és complicat". "Governar és molt difícil però cal coratge, determinació i voluntat de liderar. La ciutat necessita un canvi i un nou govern", ha conclòs.

Davant de més de 800 persones que han omplert el Casino l'Aliança, a l'acte també hi ha participat per videoconferència l'expresident Carles Puigdemont, que des de Waterloo ha afirmat que cal dir a la comunitat internacional: "Barcelona is back, Barcelona ha tornat amb força, ambició, il·lusió i esperança".



Forn no renuncia "a res"



Per la seva banda, Forn ha deixat clar que no renuncia "a res", tot i estar empresonat a Soto del Real, i jutjat al Suprem: "No renuncio a ser l'alcalde si els barcelonins i barcelonines m'atorguen la seva confiança. Em presento per guanyar", ha asseverat a través d'una carta que ha fet arribar des de la presó. "Els qui obertament, o dissimuladament, diuen que jo no podré ser alcalde, són els mateixos que fomenten el relat i les acusacions de la Fiscalia de l'Estat", ha afegit.

En cas que la justícia espanyola o bé una sentència condemnatòria impedissin que Forn fos alcalde -si en tingués l'oportunitat en funció dels resultats de 26-M- el cap de llista passaria el relleu a Artadi.

Finalment, l'exconseller ha reclamat a l'encara líder del PDeCAT a Barcelona i exalcalde de la ciutat, Xavier Trias, que segueixi "ajudant i aconsellant" la gent que forma la llista: "Et vull demanar que segueixis al nostre costat. Et necessitem per culminar amb una nova victòria aquest projecte".

Al seu torn, Munté ha carregat contra el govern de l'alcaldessa i candidata de BComú, Ada Colau, a qui ha acusat de "girar l'esquena" a la ciutadania: "No resol, no s'arremanga. I quan actua, ho fa erràticament, tard, amb voluntat populista, amb recança, amb malfiança envers les entitats o la col·laboració públic-privada", ha sentenciat.