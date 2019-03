Quin dia serà el canvi d'horari d'aquest mes de març?

Aquest mes de març del 2019 toca canvi horari. La matinada del diumenge 31 acaba l'horari d'hivern i comença el d'estiu i cal canviar el rellotge. Així, a les 2 hores seran les 3 i, per tant, la nit de dissabte a diumenge tocarà dormir una hora menys.

El canvi d'hora d'hivern a estiu a hivern té lloc l'últim diumenge de març -enguany especialment tard, el dia 31- a tot Europa, d'acord amb la Directiva Comunitària del Canvi d'Hora, que és d'obligat compliment amb l'objectiu d'aconseguir un estalvi energètic, tot i que això podria canviar en els propers anys.



Història del canvi horari

El costum d'endarrerir el rellotge en una hora a l'hivern i recuperar-la a l'estiu es va començar a utilitzar de forma generalitzada el 1974 per poder aprofitar millor la llum del sol (i consumir menys electricitat) després de la primera crisi del petroli.

La Directiva Europea que regeix el denominat Canvi horari fixa que l'horari d'estiu comença en l'últim diumenge del mes de març i que acaba l'últim diumenge d'octubre. D'aquesta manera, el mes d'octubre es recupera la que és considerada hora oficial a Espanya, és a dir, una hora per davant del temps que marca el meridià de Greenwich (Greenwich Mean Time GMT).

Recorda que si tens marcada al mòbil la pestanya 'Zona horària automàtica' -cosa que sol venir marcada per defecte-, el canvi d'horari es farà de forma automàtica.

Aquesta mesura no només s'adopta a Espanya, sinó que es du a terme en uns 70 països de tot el món. Japó és l'únic país industrialitzat que no s'ha adaptat encara a aquesta normativa. En concret, s'aplica a tots els països d'Europa, Amèrica del Sud, Àfrica i en algunes zones dels Estats Units i Canadà.



Espanya seguirà canviant l'hora fins al 2021

Espanya mantindrà el fus horari actual i el canvi d'hora estacional, que es produirà de nou el proper 31 de març, quan s'avançarà el rellotge una hora per adaptar-se al denominat horari d'estiu. Així ho ha confirmat la portaveu del Govern i ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Celaá ha explicat que el Govern ha estudiat l'informe encarregat a la comissió d'experts en què s'ha revisat el fus horari, sobre el qual no es planteja "cap canvi". "Espanya porta emprant el mateix fus horari des de fa més de 30 anys, que coincideix amb el d'Alemanya i es remunta a l'època franquista", ha indicat.

A més, ha assenyalat que una altra qüestió "menys concloent" analitzada és el canvi d'hora estacional, que es produeix a Espanya des de fa 45 anys. "Aquest dia 31 (de març) avançarem el rellotge de facto", ha assenyalat per recordar que s'avançarà una hora el rellotge per adequar-lo a l'horari d'estiu i un nou canvi tornarà a produir-se a finals d'octubre retardant el rellotge per adaptar a l'horari d'hivern.

Celaá ha comentat que, després d'aquests mesos d'anàlisi, la comissió d'experts no ha arribat a cap "resolució concloent", tenint en compte la "gran quantitat de repercussions d'impacte" que té aquesta mesura en camps com l'econòmic o el cultural.

A més, la ministra ha ressaltat que quan el CIS va preguntar als espanyols amb quin horari preferien quedar-se definitivament, aquests van respondre que el d'estiu, mentre que els experts recomanen que sigui l'horari d'hivern.

Celaá també ha recordat que en l'àmbit europeu tampoc s'ha produït cap conclusió concloent ni vinculant. "Ens hem tornat a emplaçar a què això vagi a estudi fins al 2021 -ha apuntat-. Veurem si la nova presidència de la UE l'acull o si considera que això no té la mateixa utilitat per a seguir decidint".