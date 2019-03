Crida del Dia Mundial de l´Aigua perquè tothom pugui accedir a aquest recurs bàsic

L'aigua és un motor de canvi per aconseguir una societat més desenvolupada i igualitària i, també, per combatre la pobresa al món, que ha tornat a llocs on semblava erradicada. El Dia Mundial de l'Aigua, instituït per Nacions Unides, aquest any posa l'accent en la necessitat que la societat avanci sense deixar ningú enrere.

L'aigua és un recurs indispensable per al desenvolupament de la població. Tot i haver-hi prou aigua dolça per abastir tothom, aquest preuat recurs està mal repartit. Segons les Nacions Unides, uns 2,1 milions de persones viuen sense aigua potable a la llar, a l'escola, a la granja, a la fàbrica... i lluiten per sobreviure i prosperar. Sovint, s'obliden els grups marginats: dones, infants, refugiats, pobles indígenes, persones amb discapacitat i molts altres.

També hi influeix la degradació del medi ambient, que provoca sequeres i inundacions que destrueixen ecosistemes i provoquen desastres naturals i també humans. L'ONU calcula que l'any 2050 el 25% de la població mundial viurà en un país afectat per sequera crònica i reiterada d'aigua dolça.

Desenvolupament sostenible

El Dia Mundial de l'Aigua, que va ser designat el 22 de març del 1993, té per objectiu conscienciar i fer passos endavant en la consecució de l'accés universal als recursos hídrics. El lema escollit per a la jornada d'enguany és «No deixar ningú enrere». De fet, es tracta de la prioritat de l'Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible, que consta de 17 problemes humanitaris, econòmics i ambientals que es volen resoldre durant la propera dècada. El punt 6, justament, consisteix a «garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a tothom».

La jornada no només vol potenciar i escampar el missatge durant el dia d'avui, sinó que al voltant d'aquesta qüestió ja es va organitzar a principi de febrer la primera cimera mundial, on les ponències, com per exemple la del director general de l'ONU, Michael Moller, feien èmfasi en la importància de situar aquest problema a la primera línia de les polítiques governamentals.

Dimarts passat, seguint amb la campanya, la Unesco va presentar el seu programa anual «World Water Assessment Programme», un informe que ha fet una radiografia dels usos i recursos existents d'aigua.

D'altra banda, durant aquesta setmana s'han organitzat més de dos centenars d'actes arreu del món relacionats amb aquesta temàtica, la major part dels quals es concentren avui, divendres, 22 de març.

La finalitat del Dia Mundial de l'Aigua és conscienciar la societat sobre la importància de l'aigua com a recurs natural i fomentar-ne el consum responsable, així com també que sigui un dret garantit. El 2010, les Nacions Unides van reconèixer que «el dret a l'aigua potable i el sanejament és un dret humà essencial per al ple gaudi de la vida i de tots els drets humans». Per no deixar ningú enrere, els marcs normatius i jurídics han de reconèixer el dret a l'aigua i el finançament ha de ser orientat de forma efectiva i justa cap a aquells que més ho necessiten.

Campanya de l'ACA

Per informar i conscienciar la ciutadania sobre la importància de preservar els recursos hídrics, encomanar hàbits saludables i gestionar correctament els residus plàstics, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) promou una exposició. Es tracta de la mostra Menys plàstic, més vida!, que es podrà visitar fins al 20 d'abril al Palau Robert de Barcelona. Mitjançant diversos cubs explicatius s'aporten dades i imatges per conèixer els danys en el medi hídric que genera l'ús excessiu de plàstic i la seva gestió inadequada.

Una altra activitat que porta a terme l'Agència Catalana de l'Aigua per commemorar el Dia Mundial de l'Aigua és el concurs que l'entitat ha organitzat a través de les xarxes socials. En l'edició d'aquest 2019, la quarta que s'ha celebrat fins ara, s'han plantejat dues categories: una de general, en la qual se sol·liciten imatges que responguin al lema «L'aigua, un bé comú», i una segona, que és la novetat d'aquesta edició, en la qual es demanen imatges que evidenciïn la problemàtica dels plàstics a l'aigua.

L'any passat el concurs de fotografies va girar entorn el tema de l'afectació de la sequera als rius catalans.