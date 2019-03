«S'haurà de reobrir la causa arxivada dels fets de l'1-O a Castellgalí»

L'advocat manresà David Casellas assegura que la jutge que ha arxivat la causa dels fets de l'1-O a Castellgalí haurà de reobrir el cas. «Per raons tècniques no s'han practicat totes les proves que el mateix jutjat va admetre i encara queden recursos de l'audiència provincial, per altra banda presentarem aquest recurs contra aquesta decisió per portar-ho a tribunals superiors». Amb aquesta contundència ha començat l'entrevista el coordinador de la defensa dels ferits de l'1-O al Bages.

El col·legiat s'ha mostrat sorprès davant les declaracions dels guàrdies civils d'aquesta setmana al Tribunal Suprem. «Hi havia una preparació enfocada des de la Fiscalia o l'Advocacia de l'Estat, d'aquesta manera es donava un plus de gravetat afegida», assegura Casellas. No estava previst que els testimonis dels cossos de seguretat que estaven citats per parlar d'un escorcoll d'una nau de Sant Adrià del Besòs, acabessin parlant dels fets de l'1-O de Sant Joan de Vilatorrada.

Sobre els altres casos dels ferits de la comarca s'ha mostrat satisfet, ja que s'ha aconseguit una coordinació per part de tots els afectats i s'ha pogut presentar una denúncia col·lectiva amb un pes major. «Però la satisfacció només ha estat moderada, perquè la jutge ha dit que les proves declarades no eren pertinents i això ens ha obligat a presentar recursos a l'Audiència de Barcelona». Per altra banda s'ha aconseguit que hi hagi una investigació més profunda i s'ha citat a declarar el cap de l'operatiu que va entrar al Quercus.

«Pronostico sentències absolutòries que això és el que hauria de passar, però ho veig difícil». Casellas veu raonable les penes que Alonso Cuevillas, advocat de Puigdemont, va pronosticar de 7 a 12 anys per rebel·lió.