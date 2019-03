La nova pancarta de Torra: «Llibertat d'expressió»

El president de la Generalitat, Quim Torra, no s'ha quedat amb els braços creuats després de l'ordre de la Junta Electoral Central de retirar tots els llaços i simbologia que considerava partidista i fora de lloc en període electoral. Després de treure les anteriors pancartes tal i com avisava la JEC, ha encarregat un nou cartell que ha manat a penjar del mateix balcó de la façana del Palau de la Generalitat. "Llibertat d'opinió i d'expressió. Article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans", es llegeix a la nova pancarta, que han penjat amb les seves pròpies mans el director de l'Oficina del President, Joan Ramon Casals, i el membre de l'equip de comunicació de Torra, Pere Cardús. Aquest nou missatge és, doncs, la resposta del president a les iniciatives i ordres de la Junta Electoral, els anuncis de querelles per desobediència contra ell, i les crítiques dels partits de l'oposició.

El Departament de Vicepresidència i Economia ha estat el primer on s'ha despenjat, de bon matí, la pancarta amb el llaç blanc de la façana de l'edifici de la Rambla Catalunya. Segons han explicat fonts del departament a l'ACN, s'ha decidit retirar-la a iniciativa pròpia per a evitar la imatge dels Mossos traient-la.

La resta de departaments han anat despenjant durant el migdia la simbologia penjada als edificis públics per complir amb el requeriment de la JEC, que n'ordenava la retirada abans de les 15 hores. La JEC havia donat al conseller d'Interior, Miquel Buch, un termini fins a les 15 hores perquè els Mossos d'Esquadra retiressin aquests símbols dels edificis de la Generalitat.

En el cas del Departament d'Agricultura, on s'havien penjat figures d'animals o tractors en cartolina groga a l'entrada i a diverses finestres de l'edifici, s'han començat a retirar aquests motius a partir de les dues de la tarda. També s'han despenjat els cartells amb les cares de Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Joaquim Forn i Oriol Junqueras que hi havia en quatre finestres entre reixes, sota cartells per la seva llibertat. A l'edifici s'hi han personat una parella de Mossos d'Esquadra.