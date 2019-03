Almenys 37 detinguts durant les protestes dels «armilles grogues» tot i la prohibició per manifestar-se

Almenys 37 persones -31 a París i 6 a Niça- han estat detingudes aquest dissabte durant la 19a protesta dels "armilles grogues", mobilitzats un dissabte més a la capital del país tot i la prohibició de les autoritats per manifestar-se al centre de ciutats com París, Niça o Bordeus després dels greus disturbis de la setmana passada.

La Prefectura de la Policia parisenca ha informat de les detencions i que s'han realitzat 2.322 controls preventius al centre de París. Sí que ha estat autoritzada una de les marxes, que ha començat a Denfert-Rochereau i el Sacre Coeur, al barri de Montmartre.

El nou prefecte de la Policia de París, Didier Lallement, ha passat revista als agents a primera hora del matí als Camps Elisis i ha demanat "Fermesa, professionalitat, però sobretot, re-ac-ti-vi-tat ! ".

Lallement ha confirmat l'activació de les "brigades de supressió d'acció violenta" i ha justificat el seu ús per "tenir una capacitat de projecció molt més gran". La reacció de la Policia ha estat criticada per la seva desproporció i en especial s'ha denunciat l'ús de pilotes de goma que han causat danys personals en diverses ocasions des que van començar les mobilitzacions.

Fora de París hi ha notícies de concentracions en ciutats com Niça, on els manifestants s'han concentrat a la plaça de Garibaldi i han estat ràpidament cerclats per la policia i poc després els agents han carregat per dissoldre la protesta. Almenys sis persones han estat detingudes i hi ha notícies d'una dona de 75 anys ferida greu per un cop al cap rebut durant la càrrega policial, segons informa la televisió BFMTV.