Cau l'últim reducte d'Estat Islàmic a Síria

Les Forces de Síria Democràtica (SDF), una aliança armada liderada per kurds, han anunciat aquest dissabte que ha caigut l'últim reducte de l'autoproclamat "califat" del grup jihadista Estat Islàmic a Síria. El portaveu de les SDF,Mustafa Bali, ha explicat a través de Twitter que han alliberat Baghouz, una ciutat de l'est de Síria i l'últim bastió jihadista, i que la victòria militar sobre Daesh ha culminat a aquesta ciutat. "Les Forces de Síria Democràtica declaren la total eliminació de l'autoproclamat califat i la derrota territorial de l'Estat Islàmic al 100%", ha piulat tot afegint que aquest és un dia "únic" en el qual volen commemorar "a milers de màrtirs els esforços dels quals van fer possible aquesta victòria". L'anunci de les SDF s'ha fet poques hores després que la Casa Blanca proclamés la victòria contra l'EI.