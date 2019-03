Detenen dos atracadors de 80 i 73 anys per robar en dos bancs de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut dos homes de 73 i 80 anys acusats d'atracar dues entitats bancàries de Barcelona de les quals es van endur un botí de 32.000 i 45.000 euros. Els arrestats, que tenien múltiples antecedents a Itàlia, assaltaven les sucursals amb roba reflectant i elements de disfressa mentre esgrimien armes de foc, lligaven les mans dels treballadors per endur-se els diners en metàl·lic i fugien en transport públic. En l'operatiu també s'han detingut dos homes més per la seva presumpta relació amb els assalts, un d'ells va ser sorprès al costat d'un dels atracadors quan es disposaven a dur a terme un nou assalt a Madrid i l'altre ha estat arrestat per un delicte contra la salut pública.

La investigació va començar després de l'atracament d'una sucursal bancària a Barcelona que van cometre dos individus d'avançada edat que duien armilles reflectants i empunyaven pistoles.Dos mesos més tard, mentre els agents realitzaven investigacions sobre aquest fet, van saber que s'havia produït un altre atracament en una altra entitat bancària de Barcelona. El testimoni de les víctimes apuntava a dos individus d'avançada edat que parlaven amb accent sud-americà, un d'ells possiblement italià, que vestia un anorac d'una empresa de paqueteria.

Coordinació amb agents italians a través d'Europol

Un cop establert el perfil dels assaltants i un cop es va poder identificar un dels autors per les imatges del robatori, els agents van coordinar-se amb el cos policial dels Carabinieri Milano d'Itàlia que van aconseguir la identificació del segon autor. Gràcies a això es va poder constatar que els sospitosos tenien un ampli historial delictiu en aquell país. Els investigadors van localitzar els domicilis dels assaltants, un d'ells a Madrid i l'altre al Vendrell, i es va posar en marxa un dispositiu policial simultani als dos municipis per escorcollar els dos habitatges i detenir els presumptes atracadors.

El mateix dia que estava previst fer les detencions els agents van comprovar que l'home resident al Vendrell es va desplaçar a Madrid per reunir-se amb el seu company per cometre un nou atracament en aquesta localitat. Finalment se'l va poder localitzar i arrestar en un hostal del centre de Madrid en companyia d'un tercer individu quan es disposaven a assaltar, de manera imminent, una sucursal bancària. En el moment de la detenció portaven dos revòlvers, dos cascos de moto, guants, grillons i brides, a més de dues cartes d'identitat italianes amb filiacions falses. Moments abans d'aquesta intervenció, l'altre atracador va ser detingut en un domicili on residien al districte de Vallecas de Madrid.

En el registre del Vendrell els agents van descobrir que l'habitatge estava preparat per al cultiu, elaboració i emmagatzematge de marihuana. Aquesta plantació la custodiava un quart home que també ha estat detingut.

En els escorcolls s'han intervingut dues cartes d'identitat italianes, dos revòlvers, una pistola detonadora, un vehicle, dos cascs de moto, guants, grillons, brides de plàstic, diversos telèfons mòbils i 3,1 quilos de marihuana.

Els arrestats van passar a disposició judicial el dia 14 de març i el jutge d'instrucció número 13 de Barcelona va decretar presó preventiva pels dos principals investigats.