Un ebrenc inicia un camí de 1.300 quilòmetres fins a Waterloo per recollir firmes pel dret a l'autodeterminació

Un ebrenc ha començat a caminar aquest diumenge els 1.300 quilòmetres que separen Cervera de la Marenda (Catalunya del Nord) fins a Waterloo. La intenció de Rai López és cobrir aquesta distància mentre recull signatures en favor del dret a l'autodeterminació. 'Camí per la República' és el nom del projecte i López es mostra convençut que rebrà suports a tots els pobles on s'aturi. Al jove l'acompanya un equip que l'anirà seguint durant tot el trajecte, i porta una urna a mode de motxilla on recull totes les signatures que rep de suport. L'última, espera López, ha de ser la de Carles Puigdemont quan el rebi d'aquí a un mes a Waterloo. Un cop allà, l'impulsor de la iniciativa registrarà les firmes al Parlament Europeu, on espera que li donin resposta oficial.

Tot i que és de Terres de l'Ebre, López explica que no ha volgut començar des del sud de Catalunya perquè la intenció és "internacionalitzar i mostrar la causa" a través de França. De fet, espera que molta gent signi i doni suport al dret a l'autodeterminació de Catalunya. "Anem amb moltes ganes i la veritat és que estem sobrepassats pel suport que hem rebut", assenyala.

De fet, López està "convençut" que cada dia més persones s'afegiran a la seva causa. Aquest diumenge han estat prop d'una vintena de persones les que han sortit amb el promotor de l'iniciativa des de l'estació de Cervera de la Marenda a la Catalunya del Nord. "Creiem que el primer tram fins a Banyuls pot ser el més dur de tots, però anem amb moltes ganes", concreta.



Finançament popular

Durant aquests dies, López i la resta de persones que l'acompanyin durant els trams dormiran en llocs habilitats per a activistes i particulars que donen suport a la causa. Aquest diumenge, un cop acabats els primers 30 quilòmetres, dormiran a Argelès.

"La veritat és que estem molt contents amb la gent que ens ha donat suport. Francesos que no tenen res a veure amb la independència que ens ajuden, a més d'entitats i empreses que ens donen tot el que ens cal", remarca López.



Promoció de la 'No violència'

Tot el trajecte ha de servir, explica López, per internacionalitzar la causa catalana "en tots els sentits". "Això també significa que expliquem que no som violents ni conflictius, és una qüestió imprescindible", assenyala López.

En aquest sentit, el promotor de la iniciativa demana al Govern que els ajudi a promocionar i donar a conèixer les seves intencions a les autoritats franceses. "Sabem que hi ha problemes amb els armilles grogues, però estem convençuts que s'entendrà i la policia francesa no ens posarà problemes", ha reblat.