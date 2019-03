Torra i un CDR s'enganxen per la retirada dels llaços grocs dels edificis oficials

El president del Govern, Quim Torra, va tenir un cara a cara amb membres del CDR de Sabadell, que li van reclamar abans d'un acte de precampanya de Junts per Catalunya que implementi la república o dimiteixi, i que li van retreure que hagi retirat els llaços, d'acord amb la JEC.

Torra, que els va recordar la querella anunciada per la fiscalia contra ell, va assegurar que els CDR i el Govern no estan «en dos llocs diferents» i que comparteixen l'objectiu. «Jo soc el poble, no em pots dir que no soc el poble perquè soc aquí», es va reivindicar davant una trentena de persones, amb qui va parlar durant uns deu minuts. En aquest sentit, els va reclamar anar «tots a una» i els va recordar que la situació «és complicada» pels presos, «exiliats» i les estratègies dels diferents partits.

Sobre l'actuació dels Mossos d'Esquadra i els llaços en edificis públics, Torra els va recordar que la policia catalana també actua com a policia de la justícia espa-nyola. En referència a les càrregues policials que li van retreure, els va assegurar que «qualsevol possible irregularitat s'investiga».

Diversos membres del CDR Sabadell es van concentrar davant l'Auditori de la Caixa a Sabadell, on es va celebrar l'acte de precampanya de Junts per Catalunya al municipi. Alguns van intentar accedir a la sala amb estelades penjades d'un pal, i els Mossos els ho van impedir. Els agents també van demanar a algunes persones que duien l'estelada al coll que la portessin a la bossa si volien accedir-hi. Aquesta va ser també una de les crítiques que el CDR va traslladar a Torra a la seva arribada. Torra, dialogant, va conversar amb els CDR prop de deu minuts. Els concentrats li van traslladar que estan «molt indignats» per la gestió dels Mossos d'Esquadra i «la implementació» de la república. «Aneu en l'acció contrària del que vau dir», li va retreure un, a qui Torra va contestar que van «en la mateixa direcció» i que segueix «la mateixa línia» des de la investidura. En aquesta línia, els va instar a la «unitat» de l'1-O. «Fa deu mesos que soc president de la Generalitat, i vinc d'una trajectòria que he estat a tot arreu: a Òmnium, editor de llibres i de treballar pel país», els va exposar Torra, que els va recordar la «complexitat» del moment. «Intentem tirar-ho tot endavant i us demano que tingueu esperança i confiança de tirar endavant, companys», els va reiterar. «Vaig deixar clar que no acceptaré la sentència», va afegir.

«Amb totes les conseqüències»

Torra va assegurar posteriorment que l'independentisme ha de seguir determinat i prosseguir el seu camí a Catalunya «amb totes les conseqüències». El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, que és jutjat al Suprem per rebel·lió, es va dirigir ahir per carta als socis de l'entitat i els va advertir que «el feixisme espanyol utilitza Catalunya per retallar drets i llibertats del conjunt de la ciutadania, també de l'Estat». I la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, va criticar ahir les actuacions dels Mossos.