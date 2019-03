Un tinent del 20-S diu que dues mosses els van alertar que no sortissin: «Us mataran»

El tinent de la Guàrdia Civil responsable dels registres el 20-S a Economia (TIP C57393S) ha parlat d'un risc "objectiu i evident" per a la comitiva judicial si sortien i travessaven la manifestació. "Ens haurien destrossat", ha dit. Ha afirmat, fins i tot, que dues mossos d'esquadra que estaven al vestíbul d'Economia el van advertir dels riscos si sortien amb les caixes de les evidències comissades. El tinent –que ara és capità de l'institut armat- ha relatat un intent d'assalt a la conselleria per part dels concentrats. Segons ha relatat, hi va haver un moment a primera hora de la tarda quan va veure gent abraonada a la porta de l'entrada de la conselleria. "Veiem una imatge de la porta, que fa cinc metres i és massissa de ferro i vidre, que se'ns venia a sobre perquè gent la tirava i la vam haver d'aguantar perquè la multitud no entri", ha explicat.