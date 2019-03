Despengen el llaç groc del Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat

Ja no hi ha la pancarta amb el llaç groc al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat. Justament aquest dilluns la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, va anunciar que tornaria a portar el president de la Generalitat, Quim Torra, a la Junta Electoral Central (JEC) per mantenir aquest símbol a l'interior de l'edifici. Fonts de la Presidència vinculen tant la decisió de posar el llaç groc al pati com la de treure'l als treballadors del Palau de la Generalitat. Tot plegat després de la polèmica per la pancarta de la façana del Palau que Torra va acabar substituint per un missatge en favor de la llibertat d'expressió.