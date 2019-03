El judici contra Rosell, vist per a sentència

El judici contra l'expresident del Barça Sandro Rosell ha quedat vist per a sentència. El judici va arrencar l'11 de febrer i, en la fase de conclusions definitives, la fiscalia va rebaixar la petició de presó d'11 anys a 6 pels delictes de blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal, i va mantenir la multa de 59 MEUR.

Rosell va arribar al judici després d'haver complert quasi dos anys de presó preventiva i el seu equip de defensa va aprofitar la fase de qüestions prèvies per demanar l'alliberament "immediat" de Rosell. Una petició que el tribunal, presidit per Concepción Espejel, va acceptar deixant Rosell i el seu soci, l'advocat Joan Besolí, en llibertat provisional enmig del judici. Rosell no ha fet ús del torn d'última paraula.