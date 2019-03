L'EuroCambra aprova el temut article 13: així serà Internet a partir d'ara

L'Eurocambra ha aprovat una nova directiva que estendrà els drets d'autor a Internet. El ple ha donat llum verda aquest dimarts a la nova regulació per 348 vots a favor i 274 en contra. La normativa pretén que els titulars de drets, especialment els músics, intèrprets i guionistes, així com els editors de notícies, puguin negociar una remuneració per l'ús de les seves obres en plataformes en línia, com Youtube, Facebook i Google. La directiva finalment ha inclòs els polèmics articles 13 i 11. El primer exigeix a les plataformes que creïn filtres als continguts per controlar que no es violen els drets d'autor, mentre el segon obliga a aquells que publiquen fragments de notícies, com Google News, a pagar una llicència per fer-ho.

Aquestes mesures han generat controvèrsia per possibles riscos per a la llibertat d'expressió en línia. Ara el text s'haurà d'aprovar formalment al Consell, on seuen els estats membres, si bé aquests ja van donar el seu vistiplau informal al text aprovat aquest dijous.

Però el que ha despertat més opinions en contra ha estat el temut article 13. Aquesta normativa pretén convertir a les grans plataformes d'Internet com Youtube en responsables de tot allò que els seus usuaris pengin. D'aquesta manera les mateixes plataformes filtraran durament tot el contingut que pengin els seus usuaris per evitar les grans multes que hauran de pagar si algun dels continguts no compleix amb els drets d'autor. Això significa que a Youtube pràcticament només passarien el filtre aquells vídeos gravats davant de càmera que no tinguin cap recurs audiovisual, ja que si no és així no podran ser publicats.

Els petits creadors són qui sortirien perdent ja que, abans de l'aplicació d'aquest article Youtube ja té un sistema de regulació que en alguns casos retira o desmonetitza continguts que són completament legals al ser un algoritme l'encarregat de filtrar-los. Amb l'enfortiment del filtratge per part de les plataformes, només les grans productores tindran la possibilitat de reclamar legalment la legalitat dels seus continguts ja que els petits creadors és possible que no tinguin la capacitat econòmica per fer-ho.

Tot i això, s'han determinat algunes excepcions com la publicació de memes i GIFs que tinguin l'objecte de citar, criticar, revisar, caricaturitzar, parodiar o imitar. El problema és que els algoritmes encarregats de determinar si aquests continguts tenen aquest objectiu no són humans i poden malinterpretar la funció d'aquests. Wikipedia també podrà gaudir d'una excepció, però ho farà a mitges ja que la nova directiva només permetrà publicar petits fragments d'informació com a part dels articles.