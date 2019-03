Els tinents de la Guàrdia Civil el 20-S posen Jordi Sànchez al punt de mira al judici

Els tinents de la Guàrdia Civil del 20-S van relatar ahir en el judici «l'escenari de tensió» d'aquell dia, en el qual, segons la seva opinió, era «gairebé suïcida» sortir de la conselleria d'Economia a peu per un passadís de civils perquè «els haurien destruït», i en què es va plantejar l'opció de disposar d'un helicòpter.

Els seus testimonis en el judici del procés, clau en l'acusació de rebel·lió dels acusats, sobretot dels Jordis, van coincidir a l'hora de deixar clar el risc que corria la comitiva judicial per sortir de l'edifici davant una aglomeració de 45.000 persones i una superioritat de 2.200 a un, segons els càlculs d'un d'ells.



Sànchez, en el punt de mira

En aquest sentit, els dos testimonis van posar Sànchez en el punt de mira i van atribuir una responsabilitat «surrealista» i «esperpèntica» del líder de l'ANC en matèria de seguretat, però amb prou feines deixen rastre de Cuixart en les gestions i decisions que van marcar el 20-S.

La imatge que van deixar els tinents al Tribunal Suprem és la d'uns concentrats l'actitud dels quals va anar «variant» al llarg del dia fins al punt que van ser testimonis d'un «intent d'assalt» quan es van adonar, ja de matinada, que la porta, massissa i d'uns cinc metres, estava a punt de cedir, van dir, davant la pressió de la gent, el que va obligar els agents a subjectar-la. Un panorama «exagerat», segons el parer del cap del dispositiu de seguretat, amb uns manifestants que «insultaven, llançaven ampolles i fins i tot amenaçaven amb gestos simulant tallar-se el coll als agents apostats a la porta».



Advertències dels Mossos

Tot això va portar dues mosses d'Esquadra a advertir-los: «Si sortiu amb les caixes, us maten», va relatar el cap de la comitiva judicial, a qui el tribunal va demanar que fos igual d'il·lustratiu amb totes les parts, després de diversos «no ho recordo» a preguntes de les defenses. Davant aquest escenari, el responsable de seguretat va demanar a la comitiva que estiguessin junts i que «si sentien alguna cosa rara», pugessin al terrat per afavorir un pla d'evacuació, un lloc al qual ell prèviament havia accedit per observar la zona.

Ho va fer, segons va explicar, per si, en cas «d'emergència», calia disposar d'un helicòpter per evacuar la comitiva, una possibilitat que ja havia plantejat al seu superior: «Li vaig dir: 'hi ha un helicòpter a la base, tingues els pilots preparats per portar la lletrada'». Aquest plantejament ja havia estat suggerit per la secretària judicial, que va sortir al voltant de la mitjanit pel terrat a un teatre contigu.

Hores més tard, cap a les quatre i després que haguessin intervingut els antiavalots de Mossos, va sortir la primera tanda d'agents. La resta ho va fer a les 7 del matí.

El que tenien clar tots dos tinents aquell dia és que la solució de Jordi Sànchez que els agents de paisà i la secretària sortissin per un passadís de voluntaris fent-se passar per funcionaris no era vàlida. «No es podia sortir d'allà», va dir un, que va recalcar que si «la massa» trencava el passadís, podia «ser un desastre».



L'alternativa de l'ANC, rebutjada

Per això, el cap de seguretat va rebutjar «des de primera hora» l'alternativa de l'expresident de l'ANC, que es va erigir en «interlocutor vàlid de la massa» i va mantenir nombroses converses amb tots dos tinents, en les quals duia «la veu cantant» i va arribar a discutir sobre temes de seguretat amb la Guàrdia Civil.

Una cosa «esperpèntica», a ulls del cap de la comitiva, que va relatar com la intendent dels Mossos Teresa Laplana (acusada de sedició a l'Audiència Nacional) acceptava les seves propostes, i que va treure valor a la suposada «actitud col·laborativa» de què presumia Sànchez, quan en realitat «mai no va accedir» als seus suggeriments.



Sànchez, l'interlocutor

Durant el judici, diversos testimonis van presentar Sànchez com l'interlocutor en matèria de seguretat el 20-S: l'exconseller Forn va dir que va pensar que podia «disminuir la tensió» encara que desconeixia si va negociar la sortida de la comitiva; i el major Trapero va declarar que Forn el va trucar comunicant-li que Sànchez es posaria en contacte amb ell «per intentar mediar».