Un caporal descriu un clima de «crispació exagerada» en un registre a Sabadell el 20-S

Un caporal primer de la Guàrdia Civil ha assegurat davant del Tribunal Suprem que els Mossos d'Esquadra "se la van jugar" per ajudar a la comitiva judicial d'un registre a Sabadell el 20 de setembre del 2017, el que es va fer al domicili de Joan Ignasi Sànchez, un dels detinguts aquell dia. El guàrdia civil ha avalat l'actuació dels Mossos d'Esquadra durant aquella jornada, tot i que "altres dies no". A més, ha explicat com els manifestants van insultar i "sacsejar" també els Mossos. El caporal ha descrit un clima de "crispació exagerada" en aquella concentració, tot i que ha admès que cap dels guàrdia civils que hi van actuar van resultat ferits. Ha explicat com els van dir que sortissin ràpid perquè sinó els concentrats se'ls "mengen", i que "si no evacuem el detingut, qui no el coneixia de la multitud el pega, tal com estaven els ànims".

El caporal ha explicat que van anar a fer el registre i la detenció sense cap grup de seguretat de la Guàrdia Civil i que preveien un registre ràpid, perquè tenia a veure amb "temes informàtics". Però que, cap a les 08.40 hores, l'avisen que han aparegut "20 o 30 persones". De fet, el guàrdia civil ha elevat el número de concentrats al llarg del matí fins al més del centenar i ha dit que, entre els crits que se sentien, deien "No passaran", i que estaven "asseguts".

Des de dalt del domicili, el caporal primer ha explicat que des de dalt del domicili tenia una "vista privilegiada" per veure què passava a baix. Ha explicat que ja el portal estava protegit pels un grup de mossos i que també hi havia una parella de la policia local de Sabadell. Tot i això, ha relatat que l'avisen que no baixessin, perquè la situació es podia complicar, i per això decideix demanar que vagin al lloc equips de seguretat de la Guàrdia Civil.

Un cop arriben, el caporal ha assegurat que "la crispació era exagerada" entre els manifestants, amb crits de 'No passaran', 'Fora les forces d'ocupació' o 'No sou la nostra policia'. Ha descrit una "muralla de gent amb els braços en alt", però que també donaven "empentes i puntades peu". "Deien burrades, com ara que poc ha matat ETA", ha afegit. A preguntes de l'advocada de l'Estat, ha assegurat que "el 'no passaran' va ser un fet que es va constatar perquè per allà no vam passar". Ha insistit en què hi va haver "puntades de peu i cops de puny", i que els concentrats "impedien la sortida de la comitiva judicial amb una ordre dictada per un jutge".

Sobre els Mossos, el caporal primer ha relatat com, quan van arribar, els manifestants els cridaven "Vosaltres sí que sou la nostra policia". "Però quan van actuar, ja no eren la seva policia", ha afegit, "els increpaven igual que a nosaltres". De fet, ha assegurat que els van arribar a "encerclar" i a "sacsejar".

El caporal ha explicat com van acabar sortint tres hores després del previst, posant furgonetes fent "barrera" entre el portal i la portal de l'aparcament. "Els Mossos ho van fer molt bé, se la van jugar", ha dit, aconseguint "contenir la massa", que en alguns moments els va "desbordar". "Vam sortir a la carrera", ha conclòs.

A preguntes del fiscal, ha admès que va témer per la seva integritat física "en el moment de sortir del pàrquing", on va tenir una "angoixa profunda", tot i que ha dit que a ell en cap moment el van agredir. "No ho van aconseguir", ha assegurat. De fet, ha admès que no hi va haver cap ferit entre els membres de la Benemèrita.



"No va ser generació espontània"



Responent a l'acusació popular exercida per Vox, el caporal primer ha dit constatar que els manifestants "no van venir per generació espontània". "Hi va haver una crida segur, posteriorment per fonts oberts vaig veure que l'alcalde de Sabadell hi era, no el vaig veure allà però després ho vaig comprovar", ha assegurat. A la zona hi va anar l'exalcalde de la ciutat Juli Fernández.

"Allà hi havia gent que cridava 'barrera' i feien barrera, o que s'asseguessin perquè els agents arranquessin cebes", ha afegit, "no era espontani, allà hi havia gent que treballar no treballava i van anar allà a divertir-se".