Majó diu que «tan poc neutral és la bandera espanyola com un llaç groc»

El director de l'Oficina de Drets Civils i Polítics, Adam Majó, ha defensat aquest dimecres la tasca d'aquest organisme davant dels grups del Parlament i els ha reclamat el rebuig "de tots els partits" a qualsevol atac o agressió amb motivació política. En el marc d'una compareixença a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament, ha lamentat les accions contra seus de partits, entitats i administracions, i "sobretot als domicilis particulars", que ha apuntat que "es produeixen massa sovint". Tanmateix, ha demanat a les formacions que "no només mirin el que és seu", sinó que tinguin en compte els atacs a adversaris.

En valorar la polèmica sobre els llaços grocs i pancartes en període preelectoral, Majó ha deixat clar que per a ell "tan poc neutral és la bandera espanyola com un llaç groc". També ha avançat que, fruit de les seves reunions, ha sabut que els Mossos d'Esquadra han retirat del seu protocol les dispersions de manifestants amb furgonetes: "Ens asseguren que no es tornaran a produir".

Majó ha reivindicat la feina de l'Oficina de Drets Civils i Polítics, creada el juny de 2018 i adscrita al Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda, com a "oficina de tots els ciutadans" i ha negat que sigui "l'oficina del Govern, dels independentistes ni dels que són d'esquerres". No obstant això, el portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, l'ha acusat de ser "un assalariat del Govern" i li ha recriminat que hagi apuntat a una regressió de drets a l'Estat espanyol: "Vostè no en té res, de reprimit, vostè és un repressor".

La diputada del PP Esperanza García li ha etzibat que "està totalment incapacitat" per dirigir l'Oficina i li ha recriminat que "independentista ho és molt però d'independència respecte del Govern no en té cap". També el socialista Ferran Pedret ha lamentat que expressa "un suport a les tesis independentistes de manera clara" i ha afirmat que l'ens és una eina "de propaganda i difusió".

Majó ha plantejat que la bandera espanyola és un símbol polític "que no representa el conjunt de la població", en referència als catalans independentistes. Ha titllat d'"ultradreta" els grups organitzats que treuen llaços grocs "pel seu modus operandi", ja que habitualment actuen tapats, fora dels seus barris o pobles i amb elements tallants. "En la voluntat i la manera d'actuar hi ha clarament una actitud d'ultradreta" que han contrastat a les xarxes socials, ja que algunes d'aquestes persones "són de Plataforma per Catalunya, Vox o Democracia Nacional".