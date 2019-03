Reguant i Baños demanen anul·lar la sanció per no respondre a Vox en el judici

La regidora Eulàlia Reguant i l'exdiputat de la CUP Antonio Baños van presentar ahir un recurs al Tribunal Suprem per demanar la nul·litat de les sancions per negar-se a respondre a Vox durant el judici. Tots dos, citats com a testimonis per l'acusació popular del partit d'ultradreta i també per algunes defenses, van al·legar «objecció de consciència» per no pagar una multa de 2.500 euros per no voler contestar. En roda de premsa ahir al matí, Reguant i el seu advocat, Daniel Amelang, van explicar que respondre les preguntes d'«un partit xenòfob i masclista» suposava a la regidora «un perjudici moral». La cupaire va assegurar que el seu partit «farà tot el possible perquè no es normalitzi» la presència de Vox.

L'advocat de l'exdiputada de la CUP va detallar que el recurs es fonamenta en els errors de forma en què, segons ells, ha incorregut el Tribunal Suprem a l'hora de sancionar-los perquè «la fonamentació jurídica es remet a uns articles que no són d'aplicació en aquest cas perquè es tracta d'una correcció als testimonis». «Hi ha un motiu de fons per justificar que no sancionin Reguant i Baños i és que l'article 418 de la llei d'enjudiciament criminal diu que no es pot obligar cap testimoni a declarar en un judici oral si li pot causar un perjudici moral», va explicar Amelang. Per aquesta raó, l'advocat va detallar que s'ha argumentat que no van voler respondre «a un partit masclista i xenòfob» perquè la seva presència podia «contaminar tot el procediment per l'abús de l'acusació particular».