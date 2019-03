Agents de la Guàrdia Civil acusen els Bombers de participar en 'escraches' a la Seu d'Urgell

Agents de la Guàrdia Civil han acusat els Bombers de la Generalitat de participar en 'escraches' amb vehicles i uniformats a un hotel de la Seu d'Urgell i també de passar "en caravana" per la comandància de Girona insultant-los i fent-los gestos despectius (com aixecar el dit del mig). "Es van donar un bany de masses", ha criticat un agent que s'allotjava a l'hotel Nice de la Seu d'Urgell. També han testificat dos agents més per incidents a Lleida, quan un veí els va seguir i gravar i va penjar les seves imatges a Facebook (està condemnat a 8 mesos de presó). Marchena ha evitat que la fiscalia interrogui amb preguntes pròpies d'un investigat i no d'un testimoni a una mossa d'esquadra a qui preguntava si va enviar whattapps des del seu mòbil per avisar dels hotels on s'allotjaven policies espanyols.

L'agent de la Guàrdia Civil (TIP S24635E) ha relatat que va estar a un hotel Nice de la Seu d'Urgell i que va viure diverses manifestacions a les portes de l'establiment. Ha explicat que el dia 3 d'octubre va haver-hi una concentració de fins a un miler de persones que cridaven, feia cassolades i "tocaven les palmes". També ha relatat "càntics i insults".

Ha destacat que en la concentració hi havia un vehicles dels bombers que anava amb les sirenes posades i també bombers uniformats. L'agent, però, ha reconegut que no hi va haver cap amenaça contra la integritat física dels agents i ha parlat de "càntics genèrics" contra la policia.



"Cares d'odi"



Un relat que també ha fet un altre guàrdia civil que estava al mateix hotel. L'agent C34336U també ha defensat que era una concentració "organitzada i orquestrada" i ha dit que tenia com objectiu fer un 'escrache' per impedir que la policia entrés o sortís de l'hotel Nice. I que hi havia cartells penjats pel poble on anunciaven les hores de les properes concentracions.

El segon agent també ha coincidit en destacar insults (ha descrit 'fills de puta, assassins i fora les forces d'ocupació) i la presència dels bombers. "Es van donar un bany de masses entre la gent que hi havia allà", ha afirmat.

Aquest agent també ha dit que ni ell ni els seus companys havien viscut mai abans una situació així "veient cares d'odi" en la gent i ha justificat que ells l'1-O van tenir una intervenció "molt humana" als col·legis on no van actuar "per no causar un dany major al que es volia evitar".

Tos dos han explicat que el propietari de l'hotel es va sentir "pressionat" i que quan va acabar la reserva, el dia 5 d'octubre, van marxar a un altre hotel i van acabar al parador, on relata que "casualment" no van patir cap 'escrache'.

Aquest agent també ha explicat que va presentar una denúncia per aquest 'escrache', en el qual ha dit que es van llençar ampolles i algú va intentar "arremetre" contra la porta i que va aportar un vídeo. Però ha reconegut que no ha rebut cap notificació judicial sobre com van acabar les diligències. Mentre que el primer agent parlava de 1.000 persones, aquest segon ha dit que s'havien concentrat 150.



Insults des de cotxes de bombers a Girona



Un altre agent, TIP C88411L , ha explicat que al matí del 2 d'octubre quan estava fent tasques de reforç de seguretat a la comandància de Girona va escoltar sirenes i van veure passar un "comboi" de 15 vehicles dels Bombers que feien sonar els clàxons i les sirenes i que els van insultar des dels vehicles. "Ens van dir feixistes, fills de puta i covards i ens van fer gestos com aixecar el dit del mig, posar el dit polze cap a baix o posar-se la mà a la cara per dir-nos cara dures", ha detallat.



"Us he reconegut, us matarem", a Lleida



També han testificat al Suprem dos agents de la guàrdia civil (J73137F i W79133J) per explicar un incident que van viure a Lleida l'endemà de l'1-O. Segons han relatat, tenien el dia lliure –ja que havien actuat el dia del referèndum- i ells dos i un altre company van anar a passejar per la ciutat vestits de paisà. Llavors, van veure que els seguia una persona que els havia gravat amb telèfon i que els va increpar perquè els havia reconegut del dia abans, quan van intervenir a Artesa.

"Ens va dir fills de puta, que ens cagaríem i que ens anaven a matar", han explicat. També han coincidit que a la nit un amic els va alertar que les seves cares estaven a Facebook, amb imatges del dia 1-O i la comparativa amb les imatges que els havien gravat quan anaven per Lleida passejant. A la publicació, hi posava, entre d'altres, 'aquesta animals no els vull al meu país'.

Els advocats Jordi Pina i Benet Salellas els han preguntat si recordaven que en aquesta publicació també posava que la gent mantingués la "calma" i no caigués en provocacions. Però cap ho recordava. També han reconegut que tret d'aquest incident –que van denunciar- no van patir cap altre situació similar mentre eren a Lleida.

El jutjat penal 2 de Lleida va condemnar a vuit mesos de presó aquest veí de Lleida acusat d'amenaçar els tres guàrdies civils.



Marchena frena el fiscal

La fiscalia havia citat com a testimoni una mossa d'Esquadra que no constava citada pel TIP sinó amb el DNI i el nom (Alejandra Peralta). Per motius de seguretat, ha dit que no volia que es digués on està destinada.

El fiscal Jaime Moreno ha preguntat si des del seu telèfon van enviar missatges avisant del detalls de noms d'hotels on hi estarien allotjats policies nacionals i guàrdies civils. En totes les preguntes, l'agent s'ha limitat a dir que no ho recordava o que no ho sabia.

El president del tribunal, Manuel Marchena, ha interromput la fiscalia pel tipus de preguntes que li estava fent. "En la mesura que aquests missatges podrien tenir un contingut incriminatori per algú, hauria d'evitar preguntes que la puguin incriminar perquè la testimoni està sota jurament", ha dit.