Arrimadas creu que Iceta «casca molt» i insisteix que els socialistes volen indultar els presos

La líder de Cs a Catalunya i candidata a les eleccions espanyoles, Inés Arrimadas, ha assegurat que el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, "casca molt" i revela les intencions dels socialistes sobre el procés independentista català. En un acte del partit a Alacant, s'ha referit a les declaracions d'Iceta en què afirmava que si el 65% dels catalans vol la independència, cal trobar un mecanisme per habilitar-la: ha recordat que també va ser ell qui va parlar d'indultar els presos sobiranistes i després la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, "va dir que treballarien per un indult", ha afirmat. També ha retret al president del PP, Pablo Casado, que faci "brometa" sobre un pacte amb Cs.

En un acte de partit a Alacant, ha reivindicat l'oferiment que el president del seu partit, Albert Rivera, va fer a Casado i ha defensat que una coalició de Cs i PP "és l'única alternativa per treure el 'sanchisme' i el populisme d'Espanya". Per això, ha recriminat al líder popular que oferís a Rivera ser ministre d'Afers Exteriors: "Que es deixi de brometes perquè Espanya no està per a conyetes". Per a la líder taronja és "una emergència nacional" fer fora Pedro Sánchez del govern espanyol ja que té "la inèrcia de seguir pactant amb els nacionalistes" i ha garantit que Rivera "se n'anirà a l'oposició" abans de pactar amb els independentistes catalans i bascos.

Acompanyada dels diputats al Congrés Toni Cantó i Marta Martín, ha asseverat que a Catalunya hi ha "una sensació absoluta d'abandonament" de Sánchez i li ha retret tant la seva actitud envers el sobiranisme com la seva obra de govern. Per això, ha demanat un nou executiu que "parli del futur i no dels ossos de Franco, que això és molt antic", en al·lusió a les restes del dictador que el PSOE vol exhumar.