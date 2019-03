Borrell perd els nervis davant el periodista Tim Sebastian: «Faci les preguntes correctes i deixi'm parlar»

El ministre d'Afers Exteriors del govern espanyol, Josep Borrell, va intentar aturar en diverses ocasions una entrevista al programa 'Conflict Zone' del canal en anglès de la televisió alemanya DW, i va acusar el seu entrevistador de fer preguntes "manipulades". "Pari, si continua així jo paro l'entrevista. No m'està interrogant, m'està entrevistant, i està fora de lloc. Faci les preguntes correctes i deixi'm parlar", assegura Borrell després d'acusar al presentador de "no saber res" del cas de l'1-O i d'enfrontar-s'hi per l'empresonament preventiu de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. "Pari, està mentint contínuament", li reclama en un altre moment, parlant de reformar la Constitució. El programa de Tim Sebastian, però, ha emès tota l'entrevista, amb els talls de Borrell inclosos.



El programa, d'uns trenta minuts, inclou preguntes sobre el procés català i l'empresonament de Forcadell, la corrupció, la llei mordassa o Gibraltar, i en tots els temes el ministre Borrell es mostra incòmode amb les preguntes del presentador.



De fet, el cap de la diplomàcia espanyola acusa el periodista de 'Conflict Zone' de "mentir contínuament", de fer preguntes "manipulades" i de ser un "ignorant". "D'on surt, vostè? Per què té aquesta idea? És increïble!", assegura Borrell en un moment de l'entrevista.



Durant la conversa, el ministre insisteix que a Espanya la "justícia és independent" i vincula la presó preventiva dels set líders catalans amb la situació de Carles Puigdemont. "Si Puigdemont no hagués escapat, potser el jutge hagués pres altres mesures", diu Borrell.



El ministre demana a l'entrevistador si no sap què va fer el 130è president al marxar a Bèlgica i el periodista Tim Sebastian li diu que creu que "no hi ha ningú al món" que no n'estigui al cas. Borrell tampoc respon a les preguntes de si la condemna a Espanya per manca de judici just a Otegi perjudica la reputació de l'Estat. "Li puc repetir que les estadístiques mostren que Espanya té menys casos al TEDH que molts altres països europeus", diu.



Al final del vídeo, Sebastian pregunta a Borrell si "podrien fer més" en la lluita contra la corrupció. "Segur. Vostè també. Podria fer millor les entrevistes", li etziba el ministre espanyol. El periodista agraeix a Borrell la participació al programa però ell insisteix que, la propera vegada, "faci preguntes una mica menys manipulades". "No estic aquí per fer-li les preguntes que vol, ministre", clou el periodista de la DW.





La entrevista no tiene desperdicio. Me cuesta creer que Borrell conociese el formato del programa, porque se le ve bastante fuera de sí. No sale demasiado bien parado de la charla pic.twitter.com/skTcaJ4K9r — Andreu Jerez (@AndreuJerez) 27 de març de 2019