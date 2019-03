La JEC expedienta la CCMA per la cobertura de la manifestació a Madrid

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordat aquest dijous obrir un expedient sancionador contra els responsables de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per la cobertura de la manifestació de Madrid en solidaritat amb els presos independentistes, i obliga també l'ens a compensar els partits que no hi van ser presents amb un espai de dues hores de durada, el mateix que va dedicar a la manifestació. En una resolució aprovada aquest dijous, la JEC revoca un acord anterior de la Junta Electoral de Barcelona que desestimava un recurs de Ciutadans contra la cobertura informativa del 16 de març. Ara l'àrbitre electoral entén que aquella manifestació va tenir "una indubtable incidència electoral" amb un objectiu "legítim però partidista" perquè els presos "són dirigents o candidats de formacions polítiques concorrents a les eleccions".

Segons la Junta, la CCMA va vulnerar l'obligació de mantenir la "neutralitat informativa" i la "proporcionalitat" durant el període electoral perquè va cobrir un acte convocat "per entitats com l'ANC o Òmnium, que notòriament s'identifiquen amb alguna de les formacions concorrents a les eleccions".

"Aquesta Junta considera que la retransmissió realitzada vulnera els principis de pluralisme polític i neutralitat informativa garantits per l'article 66.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), no només per la retransmissió en directe i de forma íntegra d'aquest acte durant més de dues hores, sinó també pel desplegament de mitjans" sosté la JEC.

La Junta considera que el fet que altres mitjans privats féssin la seva cobertura sobre el mateix actes és irrellevant, com també el fet que TVE fes una cobertura amb directes perquè el seu format "no és comparable" al de TV3 i el Canal 3/24.

Per aquests motius revoca l'acord anterior de la Junta Electoral de Barcelona, insta la CCMA a complir "de manera escrupolosa" la LOREG i requereix a la CCMA que "adopti mesures compensatòries" a les formacions polítiques que no van donar suport a la manifestació.

Aquesta compensació ha de suposar un temps de cobertura "d'un total de dues hores de durada per a totes elles, en igual franja horària de la retransmissió denunciada, que es distribuiran en proporció a la representació parlamentària obtinguda".

A més, la JEC "ordena" a la Junta Electoral de Barcelona que "procedeixi a incoar expedient sancionador contra els responsables de la CCMA per vulneració de l'article 66.1 de la LOREG".