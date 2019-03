La portaveu d'un grup d'experts internacional admet que va cobrar 8.000 euros del Diplocat

La portaveu d'un equip d'experts internacionals a qui el Diplocat va encarregar un projecte de recerca, Helena Catt, va reconèixer que havia cobrat 8.000 euros per coordinar l'informe però va negar que fessin una tasca d'observadors internacionals.

Segons va testificar, l'informe es va començar a fer al juliol quan «no se sabia que hi hauria una votació» i només inclou alguna referència sobre l'actitud «positiva i determinada» de la població però no sobre els resultats ni si la votació va ser «justa». Catt va defensar, doncs, que es tractava d'una «recerca àmplia» sobre el context polític, social i econòmic de Catalunya. Una versió que també va donar l'exsecretari general del Diplocat, Albert Royo, quan va testificar al Suprem.

Segons l'escrit de la Fiscalia, Helena Catt va dirigir un grup de 12 experts que van fer un informe i que van cobrar en concepte d'honoraris un total de 114.592,50 euros i en concepte d'allotjament, viatges i altres fins a 62.712 euros. A l'escrit també es recull que les diferents factures les va pagar el Diplocat, es van emetre entre juliol i novembre del 2017 i es van abonar entre juliol del 2017 i gener del 2018.

L'exsecretari general de Diplocat Albert Royo ja va declarar al Suprem la setmana passada i va reconèixer que l'encàrrec l'havia pagat íntegrament el Diplocat i que, fins i tot, es van seguir abonant les factures amb el 155 en vigor i quan ja l'havien cessat. També va dir que el projecte s'havia gestat al maig i que les primeres contractacions s'havien fet el juliol.

Catt va reconèixer que havia cobrat 8.000 euros com a remuneració, amb despeses de manutenció i allotjament a part. I que els honoraris de la resta de l'equip havien variat perquè la tarifa era per setmanes i no tots havien treballat durant el mateix període. Catt també va deixar clar que tot ho havia pagat el Diplocat i que s'havia pagat íntegrament. «Si alguna factura hagués quedat sense pagar jo ho sabria», va dir.



Relats que encaixen

Una versió que, com va passar amb el testimoni del matí (l'exdiputat alemany Bernhard von Grünberg), encaixa amb el relat de Royo. Aquest va destacar que quan van fer l'encàrrec, al juliol, encara no se sabia que hi hauria un referèndum. Un fet que també va remarcar Catt. «Vam fer un informe molt ampli, quan el projecte es crea ningú sabia que hi hauria una votació i què passaria, era un informe sobre el context de les circumstàncies i el context històric, social i polític», va manifestar.

Catt també va dir que mantenien una «independència» del Diplocat, un aspecte que també va remarcar Royo a la seva declaració. «Una part del contracte amb Diplocat era que fóssim completament independents i ells no tenien expectativa i no tenia capacitat de supervisar els treballs», va explicar. Tanmateix, va dir que havia enviat l'informe final per correu electrònic a Rosa Navarro, de Diplocat.

A preguntes del lletrat de Romeva, Andreu van den Eynde, Helena Catt va negar taxativament que tinguessin encomanada la tasca d'observació internacional i va dir que, per fer-ho, caldria haver fet un «veredicte final sobre si la votació ha estat justa i el resultat és vàlid». En canvi, Catt va dir que això no ho havien fet, ja que la seva missió era fer una investigació sobre el context general de Catalu-nya aquells mesos. «El fet que presenciéssim el referèndum no fa que la nostra tasca fos la d'una missió d'observació electoral», va destacar.



Preguntes de la Fiscalia

A preguntes de la Fiscalia i l'Advocacia (que l'havien proposat), Catt no va donar detalls sobre amb qui s'havia reunit ni tampoc qui li havia encarregat directament el projecte. Va limitar-se a dir que havia estat a Catalunya del 6 de setembre al 4 d'octubre i que s'havia reunit amb les persones que li ho havien sol·licitat, sense donar noms perquè va assegurar que té «molt mala memòria per als noms». I que el dia 1-O va ser pràcticament tot el dia a l'oficina «coordinant l'equip» i només va anar a un centre on va veure com es recomptaven paperetes.