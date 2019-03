Boya deixa la política per haver patit una continuada «agressió psicològica» d'un company de la CUP

Mireia Boya ha anunciat aquest divendres que dimiteix com a membre del Secretariat Nacional de la CUP i que marxa de la política nacional per agafar "aire i forces". En una carta publicada a Twitter, Boya revela que durant el seu període com a diputada va patir un "episodi continuat d'agressió psicològica" per part d'un company que li ha suposat una gestió emocional complicada que encara està oberta.





He deixat el Secretariat Nacional de la CUP, per cuidar-me i volent explicar-me. Us ho dec. Ens tornarem a veure als carrers, a les places, arreu. Abraçades. pic.twitter.com/PLM0G1rJTo — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 29 de març de 2019

La cupaire ha explicat que amb la dificultat de la darrera legislatura pel referèndum de l'1-O i la posterior "repressió" de l'estat. Ara, però, en coincidir de nou amb aquesta persona en les tasques de membre del Secretariat Nacional amb el record dels "comportaments agressius" i "rols de poder" ha decidit marxar per "cuidar-se"., ha afirmat.Després d'explicar que ha hagut de coincidir amb el company al Secretariat Nacional, ha dit que tot i demanar evitar-ho, ha vist amb "tristesa com les organitzacions tendim a capgirar les prioritats, a oblidar-les i a fer perifèric allò que realment importa i no parem de repetir: les persones i les cures al centre". "He marxat per això, necessito temps per cuidar-me", ha conclòs.