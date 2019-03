Els Consells Professionals de Catalunya Ràdio i TV3 desaproven la decisió de la Junta Electoral

El Consell Professional de Catalunya Ràdio i TV3 han qüestionat aquest divendres la decisió de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de prohibir als mitjans de la CCMA fer servir les expressions 'exili' o 'presos polítics', una resolució de la petició feta per Ciutadans que consideren "un atac a la llibertat d'expressió i la llibertat de premsa". Segons els òrgans que vetllen pels drets i deures dels professionals de la ràdio pública, es tracta d'un acte de "censura" amb què els magistrats han "ultrapassat les seves competències". "La llibertat de premsa consisteix a deixar que els periodistes es pronunciïn lliurement i marquin les prioritats informatives. Per tant, la decisió de prohibir paraules o canviar l'enfocament de les notícies de forma arbitrària ens remet al Ministeri de la Veritat", reflexionen en els seus respectius comunicats.

"Tornen els censors i temem que la Junta Electoral Provincial vulgui iniciar una cacera de bruixes", alerta el Consell Professional de Catalunya Ràdio. A més, l'organisme recorda que la casa ja ha debatut internament, i "intensament" la utilització d'aquests termes, i que "sempre" ha defensat que "era millor utilitzar-ne d'altres". El Consell Professional defensa, en tot cas, que la llibertat de premsa "consisteix a deixar que els periodistes es pronunciïn lliurement i marquin les prioritats informatives".

Respecte a la resolució que ordena els mitjans de la CCMA a compensar informativament els partits no independentistes per lal cobertura de la manifestació del 16 de març a Madrid, el Consell afirma que els magistrats "no haurien de tenir cap autoritat per decidir quina ha de ser la programació dels mitjans públics. La decisió ha de ser, únicament i exclusiva, dels seus professionals, com hem reclamat sempre, lliure de cap ingerència política i, també, jurídica".

El Consell Professional de TVC abunda en la crítica als magistrats: "Considerem que els magistrats s'han convertit en censors i, en lloc de pronunciar-se sobre allò que passa, ordenen que es reescrigui el que passa quan no els agrada".

A més, repliquen a la JEC que a la CCMA es fa servir la paraula 'exili' "en els estrictes termes del diccionari de l'IEC i de la Real Academia Española, "que són clars en la seva definició". Quant a 'presos polítics', afirmen que els mitjans de comunicació de la CCMA s'hi ha referit amb expressions diverses "que caben en el pronunciament del Consell d'Europa" respecte aquest concepte.

"Avui és "exili" i "presos polítics". Demà ja veurem quines paraules seran qualificades d'indesitjables per partits polítics i, seguidament, prohibides per ses senyories. La història s'anirà reescrivint", afirma un comunicat que com el dels professionals de Catalunya Ràdio demana a la redacció i als responsables de la CCMA que "defensin" el dret de la ciutadania a rebre informació.