La UE convoca els caps d'estat i de govern dels estats membre a una cimera per abordar el Brexit

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, convocarà els caps d'estat i de govern dels estats membre a una cimera extraordinària el 10 d'abril per abordar el Brexit dos dies abans de la data límit concedida al Regne Unit perquè comuniqui una via "per avançar". La decisió, anunciada per Tusk en una piulada, l'ha fet pública just després que el parlament britànic hagi rebutjat per tercer cop l'acord pactat amb May. Abans del dia 12 Londres podria arribar a demanar legalment una extensió llarga -fet que implicaria participar a les eleccions europees si es concedeix la pròrroga- o revocar l'article 50 per frenar unilateralment la sortida de la UE, entre altres opcions.

El bloqueig actual, però, també podria abocar el Regne Unit a unes eleccions generals, ja que les desavinences al voltant del Brexit i l'acord amb la UE han dividit tant tories com laboristes dificultant una majoria sobre cap pla alternatiu al consensuat amb Brussel·les pel govern de May.

Si el Regne Unit no aconsegueix cap majoria al voltant d'una via per avançar o la UE no concedeix una extensió llarga -és necessària la unanimitat dels 27- el 12 d'abril els britànics sortirien de la UE de forma abrupta.

Per la seva banda la Comissió Europea lamenta en un comunicat el resultat de la votació a Westminster i insisteix que "l'escenari d'un 'no acord' el dia 12 és ara probable". "La UE s'ha estat preparant per això des del desembre del 2017 i està plenament preparada per un escenari sense acord el 12 a mitjanit", recull el comunicat.

L'executiu comunitari adverteix també que els "beneficis" que preveu l'Acord de Retirada, com un període transitori, no s'aplicaran en aquest cas. "Mini acords sectorials no són una opció", sentencia Brussel·les.