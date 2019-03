Abascal avisa que reclamarà «la detenció de Torra a través de la fiscalia»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha assegurat aquest dissabte a Barcelona que reclamarà a la fiscalia la detenció del president de la Generalitat, Quim Torra, a qui ha descrit com un "colpista" que "provoca agressions". "Impulsarem a través de la fiscalia la detenció de Torra, i l'únic que oferirem serà un judici just", ha dit Abascal durant una concentració de Vox a Barcelona que ha aplegat 5.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 15.000, segons els organitzadors. Segons Abascal, "l'únic cordó sanitari" que cal és "contra el partits separatistes", i no contra la seva formació d'ultradreta. Abascal ha apostat per dissoldre els Mossos i "rescatar els lleials" per incloure'ls a la policia espanyola.