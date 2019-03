Diversos detinguts en la protesta contra l´acte de VOX a Barcelona

La manifestació convocada aquest matí per grups independentistes contra l'acte de VOX a Barcelona s'ha saldat amb diverses detencions i diversos incidents entre manifestants i Mossos d'Esquadra.

Convocats pels Comitès de Defensa de la República (CDR) i altres grups de l'independentisme, com Arran o el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, els manifestants han protagonitzat nombrosos incidents al barri de Sants de Barcelona en el seu intent per dirigir-se cap a la zona de les fonts de Montjuïc, a la plaça Espanya, on se celebra l'acte del partit que lidera Santiago Abascal.

Els manifestants, molts d'ells encaputxats, han llançat ampolles, pedres, tanques i pintura contra els agents de la policia catalana, que finalment han realitzat càrregues i detencions per contenir l'avanç dels independentistes.

Els manifestants també han format barricades i cremat contenidors per impedir el pas dels mossos.

De moment, els agents han aconseguit que els manifestants independentistes i els simpatitzants de VOX no hagin coincidit.