Brunei castigarà l'homosexualitat i l'adulteri amb pena de mort per lapidació

La implantació de la versió més estricta de la llei islàmica (xaria) al sultanat de Brunei avança inexorablement. El 2014, el sever Codi Penal ja va imposar multes o penes de presó per delictes com ara l'embaràs fora del matrimoni o l'absència a l'oració del divendres.

Un any després, va prohibir-se la celebració del Nadal per als musulmans (l'islam és la religió oficial del país, que practica el 80% dels habitants), sota pena de passar fins a cinc anys a la presó.

Si res o ningú no hi posa remei, a partir de la setmana que ve es castigaran amb la pena de mort per lapidació l'adulteri o les relacions sexuals entre persones del mateix sexe.

L'homosexualitat ja va ser il·legal a Brunei durant el segle de domini colonial britànic, una situació que es va mantenir després que el país declarés la independència el 1984.

Fins ara, la llei preveia penes de fins a deu anys de presó. Però amb la catalogació de l'homosexualitat com a delicte capital, els ajusticiats seran castigats a morir apedregats. Les noves lleis també inclouen mesures molt severes contra el robatori, com ara l'amputació de la mà dreta per la primera infracció i del peu esquerre per la segona.