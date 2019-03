La Creu Roja portarà a terme una operació humanitària a Veneçuela

El president de la Federació Internacional de les Societats de la Creu Roja i la Mitja Lluna Vermella (FICR), Francesco Rocca, va anunciar ahir en roda de premsa des de Caracas que d'aquí a 15 dies la FICR portarà a terme una operació humanitària a Veneçuela «similar a la de Síria», amb la qual pretén ajudar 650.000 persones.

Rocca va explicar que la intervenció humanitària de la FICR és el resultat d'unes «negociacions», de les quals no va voler donar detalls per una qüestió de «confidencialitat». Per tant, no va aclarir si ha negociat amb el Govern de Nicolás Maduro, amb l'autoproclamat «president encarregat», Juan Guaidó, o amb tots dos.

En tot cas, Rocca va assegurar que la FICR no acceptarà cap tipus d'ingerència política en l'operació.