El Govern espanyol assegura que s'oposa a un referèndum

La portaveu del Govern espa-nyol, Isabel Celaá, va insistir ahir en la ferma oposició de l'Executiu de Pedro Sánchez a la celebració d'un referèndum d'autodeterminació a Catalunya, i va llançar un advertiment poques hores després que Podemos hagi inclòs aquesta reivindicació al seu programa electoral.

En una entrevista a la Cadena Ser, Iglesias va apuntar que «no serà» específicament un referèndum d'independència, sinó un en què «totes les opcions siguin possibles», que, a més, no ha de contenir necessàriament només dues opcions.

«Això és una línia vermella per a aquest Govern i, per tant, no preveiem res que tingui a veure amb això en relació amb la investidura», va sentenciar. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, va expressar-se en la mateixa línia en una resposta en què ha donat per tancada la polèmica per les manifestacions del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que va assegurar que si el 65% dels catalans vol la independència, la democràcia haurà de trobar un mecanisme per habilitar-la.

Batet ha recordat que «ell mateix va corregir i matisar les seves paraules», i «tothom sap que el projecte socialista combat de manera contundent l'independentisme i defensa el sistema constitucional i estatutari».

L'Executiu espanyol prova de tancar d'aquesta manera el debat sobre el referèndum d'autodeterminació després de dos dies en què els líders del PP i de Ciutadans, Pablo Casado i Albert Rivera, han aprofitat les manifestacions d'Iceta per atribuir a Pedro Sánchez un suposat acord amb les forces independentistes.

En aquest sentit, Casado va assegurar ahir que Iceta i el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, «estan a favor de la independència de Catalunya d'aquí a 10 anys».

Defensa de Borrell

L'executiu espanyol també va insistir a donar suport al ministre d'Exteriors, Josep Borrell, després que aquest intentés interrompre en diverses ocasions l'entrevista que li estava fent la televisió alemanya Deutsche Welle sobre Catalunya.

Segons la portaveu del Govern espanyol, «el que va fer el ministre Borrell en l'entrevista va ser un acte de fermesa davant un inter-rogatori», però «Borrell va tornar perquè volia donar un missatge que Espanya és un estat social i de dret que es regeix per la separació de poders».