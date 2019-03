Hisenda no aixecarà el control sobre els comptes de la Generalitat perquè diu que hi ha «incertesa»

El ministeri d'Hisenda no preveu aixecar les mesures de control reforçat sobre els comptes de la Generalitat perquè es mantenen les condicions que es van establir el 2015 per «la incertesa política» que provoquen les manifestacions del Govern català.

La responsable del departament, María Jesús Montero, va assegurar ahir en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que «no hi ha previsió d'aixecar» aquest control perquè aquesta incertesa es «manté» avui. Aquesta decisió queda al marge de les dades de dèficit conegudes ahir, que assenyalen que Catalunya va complir el 2018 l'objectiu fixat per a les autonomies, ja que no va excedir el 0,4%. Montero va remarcar que caldrà veure si, a més, la Generalitat compleix el límit de deute i la regla de despesa, la qual cosa és obligatòria per exemple per autoritzar la tornada de Catalunya als mercats per finançar-se.

Aquests indicadors no tenen res a veure amb el control especial d'Hisenda sobre els comptes catalans, que van començar el 2015, quan el departament llavors dirigit per Cristóbal Montoro va exigir la certificació per la Intervenció General de la Generalitat de la destinació de totes les despeses.