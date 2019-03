Oriol Pujol surt de la presó després de dos mesos i mig pel cas de les comissions il·legals

L'exdirigent de CDC Oriol Pujol va abandonar ahir al matí la presó de Brians 2, on va ingressar fa uns dos mesos i mig per complir una pena per cobrar comissions il·legals en el cas ITV, en gaudir des d'avui del règim obert que li va concedir la Generalitat la setmana passada.

Pujol va abandonar cap a les 8.15 hores la presó, en mànigues de camisa i amb una jaqueta sota el braç acompanyat per dues persones, i sense fer declaracions als mitjans que es trobaven esperant-lo a les portes de la presó, encara que durant el trajecte que va fer fins a l'aparcament va fer una salutació.

Oriol Pujol va ingressar el dia 17 de gener a la presó Brians 2 –dins el termini que el tribunal li va donar per entrar de forma voluntària a la presó– per complir la condemna de dos anys i mig que ell mateix va acceptar, en una sentència de conformitat, per cobrar comissions il·legals i usar la seva influència política per afavorir empresaris afins en l'anomenat cas ITV.



Règim obert

Després que la Junta de Tractament de Brians 2 li concedís la classificació en tercer grau penitenciari, Oriol Pujol serà destinat a un centre de règim obert, on haurà d'anar sol a dormir cada dia, excepte els caps de setmana.

Segons fonts de la Secretaria de Mesures Penals de la Generalitat, els interns amb arrelament a Barcelona que accedeixen al tercer grau tenen com a destí el mòdul de règim obert de Brians 1, o els centres oberts de Barcelona (Trinitat i secció oberta de Wad Ras).

La Secretaria de Mesures Penals va aprovar el dia 21 de març la classificació inicial en tercer grau d'Oriol Pujol després d'una proposta unànime de la Junta de Tractament del Centre Penitenciari Brians 2.

El tercer grau suposa la sortida de l'intern durant el dia per treballar o fer activitats formatives o de tractament encaminades a la seva reinserció. Pujol haurà de tornar a la presó a dormir-hi perquè el personal de tractament mantingui la supervisió sobre el cas, amb entrevistes de seguiment i els controls corresponents. Ha d'estar al centre un mínim de vuit hores. El cap de setmana pot ser a casa seva i tornar a la presó diumenge al vespre.

Les mesures de seguretat en aquests centres oberts són més atenuades i hi ha més contacte amb el medi comunitari perquè l'intern s'incorpori progressivament a la vida en llibertat.



Tercer grau

A Catalunya, un de cada tres condemnats comença el compliment de la pena amb un tercer grau (799 de 2.635 el 2018).

En total, de les 8.484 persones que compleixen pena de presó, 1.650 ho fan en aquest règim, xifra que suposa el 26% dels interns classificats.