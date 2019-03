Torra avisa que el PSOE «estarà al costat de PP i Cs» si cal aplicar el 155

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha alertat aquest dissabte que el PSOE "sempre estarà al costat de PP i Cs" si cal fer front a les "institucions catalanes" i, si els socialistes "volen aplicar una altra vegada" l'article 155 de la Constitució, "ho tornaran a fer".

En l'acte de presentació de les candidatures de JxCat per a les eleccions generals del 28 d'abril, a la plaça de la Concòrdia de Barcelona, Torra ha advertit que el PSOE "pretén de nou enganyar" els catalans demanant el seu vot per evitar una majoria absoluta de les dretes.

Per rebatre les apel·lacions socialistes al vot útil per frenar l'extrema dreta, ha comentat que "la proposta estrella de Vox és aplicar el 155 i anul·lar les nostres institucions", una cosa que "ja han fet el PP, el PSOE i Cs" quan "van votar el 155" l'octubre del 2017.

Torra ha retret al primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que aquesta setmana hagi "canviat" de posició i hagi estat capaç de dir primer que si hagués un 65% de catalans a favor de la independència la democràcia hauria de buscar una solució i,"al cap d'unes hores, dir que el referèndum no és possible".

El president ha recalcat que "més greu que tot això ha estat que l'Advocacia de l'Estat pretengui imputar a ciutadans que l'1-O votaven".

"Que sàpiguen l'Advocacia de l'Estat i el PSOE que, si votar és delicte, nosaltres som culpables", ha afirmat Torra, per a qui "no hi ha batalla petita per la lluita pels nostres drets i la llibertat d'expressió".