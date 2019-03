TV3 i Catalunya Ràdio denuncien la «censura» de la Junta Electoral

El Consells Professionals de Catalunya Ràdio i TV3 i els comitès d'empresa dels dos mitjans van qüestionar ahir la decisió de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de prohibir als mitjans de la CCMA fer servir les expressions «exili» o «presos polítics», una resolució de la petició feta per Ciutadans que consideren «un atac a la llibertat d'expressió i la llibertat de premsa».

Segons els òrgans que vetllen pels drets i deures dels professionals, i els dels representants dels treballadors, es tracta d'un acte de «censura» amb què els magistrats han «ultrapassat les seves competències». «La llibertat de premsa consisteix a deixar que els periodistes es pronunciïn lliurement i marquin les prioritats informatives. Per tant, la decisió de prohibir paraules o canviar l'enfocament de les notícies de forma arbitrària ens remet al Ministeri de la Veritat», reflexionen en els seus respectius comunicats.

«Tornen els censors i temem que la Junta Electoral Provincial vulgui iniciar una cacera de bruixes», alerta el Consell Professional de Catalunya Ràdio.

A més, l'organisme recorda que la casa ja ha debatut internament, i «intensament» la utilització d'aquests termes, i que «sempre» ha defensat que «era millor utilitzar-ne d'altres».

El Consell Professional defensa, en tot cas, que la llibertat de premsa «consisteix a deixar que els periodistes es pronunciïn lliurement i marquin les prioritats informatives».

Respecte a la resolució que ordena els mitjans de la CCMA a compensar informativament els partits no independentistes per la cobertura de la manifestació del 16 de març a Madrid, el Consell afirma que els magistrats «no haurien de tenir cap autoritat per decidir quina ha de ser la programació dels mitjans públics. La decisió ha de ser, únicament i exclusivament, dels seus professionals, com hem reclamat sempre, lliure de cap ingerència política i, també, jurídica».

El president del Govern, Quim Torra, va qualificar d'«intolerable» que l'Estat prohibeixi «símbols, colors i paraules». En un contacte amb la premsa des de Lisboa (Portugal), ahir al migdia, el president va reaccionar així a la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de vetar que TV3 i Catalunya Ràdio puguin parlar de «presos polítics» i «exiliats» durant la campanya.

Torra va advertir que la «deriva autoritària» de l'Estat «sembla no tenir fi», després de prohibir també els llaços grocs i estelades. «Ens hem de mantenir ferms per denunciar el que està passant», va afegir. Des de Lisboa, on va arribar dijous en viatge oficial, Torra va recriminar les accions de l'Estat, «repressiu i autoritari». «És absolutament ridícul», va afirmar. El president va assegurar que aquestes decisions fan que, a ulls del món, cada cop hi hagi més gent que s'adoni de fins a quin punt les «vulneracions» dels drets civils i polítics són «insuportables».

L'exconsellera i alcaldable de facto de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, va retreure ahir l'«intervencionisme» de la Junta Electoral.