Álvarez de Toledo: «O TV3 és de tots o no és de ningú, es tanca i punt»

La candidata del PP per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, va reclamar canvis en els continguts informatius de TV3 i va assegurar que «o TV3 és de tots o no és de ningú, es tanca i punt». Amb contundència, la candidata del PP va denunciar que, segons la seva opinió, «TV3 s'ha convertit en la televisió residual que només veuen els addictes al règim, els que dormen amb el llaç posat». La candidata dels populars per Barcelona va fer les afirmacions en l'acte de presentació dels caps de llista per les quatre circumscripcions catalanes, entre ells el de Girona, Sergio Santamaría.