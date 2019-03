Arrimadas exigeix a Sánchez que cessi Miquel Iceta «immediatament»

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, va reclamar al president del Govern central, Pedro Sánchez, que cessi «immediatament» el primer secretari del PSC, Miquel Iceta. Segons Arrimadas, les declaracions d'Iceta a Berria, on va dir que si el 65% dels independentistes volen la independència la democràcia haurà de trobar un mecanisme per habilitar-la, són «de les més greus que s'han fet en política els últims anys». La candidata de Cs per Barcelona el 28-A va insistir que si Sánchez no destitueix Iceta voldrà dir que va «verbalitzar en públic el que pensen en privat».