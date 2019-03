Colau defensa una Barcelona «lliure i plural» davant del «blanc i negre» i el No-Do

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va reivindicar ahir una ciutat «oberta», «lliure», «plural» i «orgullosament diversa» en contraposició als que que volen tornar-la «al No-Do i al blanc i negre». «Els rancis buscaven la provocació, que anéssim a confrontar-los, que ens emprenyéssim com ells i que acabéssim odiant com ells, i això és el que no permetrem», va assegurar Colau en l'acte «A Barcelona l'amor guanya l'odi», organitzat per Women's March Barcelona i altres grups per contrarestar l'acte de Vox. «Ens hem de cuidar més, abraçar-nos més, estimar-nos més i ballar més. És el que no voldrien els que es manifesten per plaça d'Espanya i és el que farem avui aquí amb molta alegria», va afegir.

Colau va afirmar que a la ciutat hi ha «llibertat d'expressió i de manifestació», però que sortiran a «defensar tantes vegades com faci falta els valors» d'una Barcelona que «posa l'amor per davant de l'odi». «Aquesta ciutat per sobre de tot estima la vida, l'abraça i la posa al centre», va destacar.

Colau va celebrar que la «normalitat» de les persones de Barcelona sigui la «diversitat», que va valorar com un «tresor» que fa la ciutat «més pròspera», «més bonica» i «més forta davant de qualsevol repte». També va reivindicar Barcelona com una ciutat «rebel» i va recalcar: «Tenim memòria i sabem el que ha costat el que tenim avui. Dones i homes que han posat el seu cos dècades enrere per molts dels drets que avui tenim com a persones diverses».