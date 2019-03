ERC aprova amb el 91% dels vots la llista de Barcelona que encapçala Maragall

ERC de Barcelona va celebrar el 59è Congrés Regional, on va aprovar la llista d'ERC i Nova/Nou Futur per a Barcelona, encapçalada per Ernest Maragall, que va obtenir un suport del 91% dels vots. Maragall va destacar que l'objectiu del seu projecte per a Barcelona és no només treballar per a uns quants ciutadans, sinó per a tots els veïns de la ciutat. «L'elecció és entre el que representa el Govern de Colau i l'ambició republicana de la nostra candidatura», va afirmar Maragall, que va defensar que la Barcelona real és la que surt al carrer i lluita per les seves necessitats.