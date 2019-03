La Guàrdia Civil sosté que ACS va pagar comissions a CDC a canvi de contractes

La Guàrdia Civil sosté que el Grup ACS va aconseguir contractes públics a Catalunya «sense respectar les garanties legals» i previ «pagament de comissions disfressades de donacions i convenis entre fundacions» vinculades a la constructora i Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Segons El Mundo, la policia judicial ha presentat un nou informe al jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional que investiga el cas 3% en què considera «especialment rellevant» la «vacuïtat dels convenis signats per els dos actors principals, Fundació ACS, vinculada a l'entitat mercantil Grup ACS, i la Fundació Fòrum Barcelona, vinculada a l'extint partit CDC». En aquesta línia, destaca que ACS, presidida per Florentino Pérez, va donar a Fòrum Barcelona i a la fundació també vinculada al partit nacionalista CatDem 390.000 euros en quatre anys.

Aquests acords disfressaven, segons el parer dels investigadors, pagaments per «aconseguir contractes públics» a administracions públiques que en aquell moment estaven governades per CDC. Per aquest motiu, segons estableix la Guàrdia Civil en aquest informe, tot i que algunes de les licitacions eren atorgades a l'empresa Urbaser, «la qual forma part de l'estructura empresarial del Grup ACS», es va dur a terme la «instrumentalització de la fundació» del grup per, d'aquesta manera, «evitar la vinculació directa d'Urbaser amb el pagament d'aquestes donacions i, de l'altra, aconseguir l'adjudicació».