Moren tres persones en disturbis a la Franja de Gaza

Tres ciutadans palestins van morir i almenys 316 van ser ferits durant el primer aniversari de les protestes de la Marxa de la Tornada a la Franja de Gaza, segons va informar el ministeri de Sanitat de Gaza.

Mentrestant, l'Exèrcit israelià va admetre que hi va haver 40.000 participants en la protesta. Entre els morts hi ha un jove palestí de 17 anys que va perdre la vida per un tret de munició real que li va impactar a la cara.

La víctima és Adham Nidal Sakr, segons va informar el portaveu del ministeri, Ashraf al Qudra, a través del seu compte de Facebook. Una altra de víctimes és Mohamed Jihad Saad, de 20 anys, que va rebre diversos trets israelians a primera hora del matí a la frontera est de la Franja de Gaza. El tercer mort és Abu Jair, de 17 anys, qui va rebre un impacte d'una bala hebrea al pit prop de Khan Yunis.

A més, es van confirmar 316 ferits, entre ells 64 per munició real, encara que la majoria són a conseqüència de l'ofegament causat per l'ús de gas lacrimogen. Pel que fa al pronòstic, hi ha cinc persones en estat crític, 9 greus, 121 amb pronòstic moderat i 181 ferits lleus.

La Mitja Lluna Roja palestina va denunciar que un dels seus voluntaris va resultar ferit per l'impacte d'una llauna de gas lacrimogen. A més, el ministeri de Sanitat de Gaza va informar d'un total de tres sanitaris i sis periodistes ferits durant les protestes.



Protesta multitudinària

Mentrestant, l'Exèrcit israelià va informar que a la protesta hi van participar uns 40.000 «esvalotadors violents, alguns d'ells armats amb ganivets, explosius i granades».

L'Exèrcit va denunciar que van intentar «irrompre a través de la frontera d'Israel i arribar a les famílies israelianes que estan a l'altre costat». «Podrien haver-ho fet si els nostres soldats no hi fossin», va argumentar l'Exèrcit hebreu a través del seu compte oficial a la xarxa social Twitter.

La protesta va ser convocada pel moviment islamista Hamas i va tenir una resposta militar israeliana gairebé sense precedents, amb una intensa mobilització a la tanca de separació.

Després d'un any d'inestabilitat constant, la violència a la tanca de Gaza ja forma part de la vida política i social d'israelians i palestins, sobretot per als dos protagonistes del conflicte: el primer ministre israelià , Benjamin Netanyahu, i Hamas.