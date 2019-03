El papa Francesc assegura que farà una visita a Espanya «quan hi hagi pau»

El Papa va afirmar ahir que li encantaria visitar Espanya després de rebre de mans d'una periodista espanyola una carta en nom d'un grup de reus empresonats a Castelló que li demanen que els visiti. El Papa va afegir posteriorment que farà aquesta visita «quan hi hagi pau».

La conversa va tenir lloc durant el vol papal que traslladava el papa Francesc al Marroc. Durant les salutacions, la corresponsal de la COPE va fer lliurament de la missiva al Pontífex. «La carta-dibuix dels presos de la presó de Castelló en nom de tots els d'Espanya per demanar-li que els visiti», va escriure la informadora al seu compte de Twitter amb fotos de la missiva.

D'altra banda, el Papa i el rei del Marroc, Mohammad VI, van demanar que a Jerusalem «es garanteixi la plena llibertat d'accés als fidels de les tres religions monoteistes i el dret de cadascuna a exercir-hi el culte». «Creiem que és important preservar la Ciutat Santa de Jerusalem com a patrimoni comú de la humanitat i, sobretot, per als fidels de les tres religions monoteistes, com a lloc de trobada i símbol de convivència pacífica, on es conreen el respecte mutu i el diàleg», van escriure els dos líders en un text conjunt que van signar en la visita del Papa.